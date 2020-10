Warnstreik von Münchner Busfahrern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Freitag ist in München wegen Warnstreiks der Busfahrer erneut mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. Ausfälle bei U-Bahn und Tram werden aber nicht erwartet, weil sich der Aufruf der Gewerkschaften vor allem an die Busfahrer richtet, wie es in einer Mitteilung der Münchner Verkehrsgesellschaft am Donnerstag hieß.

Die Gewerkschaften fordern die Busfahrer auf, am Freitag bis zum Mittag ihre Arbeit niederzulegen. Teils soll der Nahverkehr bis 14 Uhr bestreikt werden. Ob sich die Beschäftigen privater Busunternehmen anschließen, sei noch unklar. Einen eingeschränkten Busbetrieb will die Verkehrsgesellschaft während des Warnstreiks aufrechterhalten.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben./pro/DP/stw