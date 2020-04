Warnung vor Maskenmangel in Spanien durch Preisobergrenze

MADRID (dpa-AFX) - Im von der Corona-Krise besonders hart getroffenen Spanien könnten Schutzmasken und auch Desinfektionsgel bald noch knapper werden, nachdem der Staat Preisobergrenzen festgesetzt hat. Die maximal zulässigen Höchstpreise wurden eingeführt, um Wucher zu verhindern. Einfache Masken dürfen demnach nicht mehr als 96 Cent und ein Fläschchen Desinfektionsgel mit 150 Millilitern maximal 3,15 Euro kosten.

"Ich kaufe die Masken für 1,21 Euro ein. Wie soll ich sie da für 0,96 Euro verkaufen", zitierte die Zeitung "El Mundo" am Freitag Miriam Gómez, Inhaberin eines Geschäfts. Sie sei ja bereit, einige Zeit zum Einkaufspreis zu verkaufen, aber nicht darunter. Dasselbe gelte für Desinfektionsgel.

Ähnlich äußern sich auch Hersteller von Masken. "Bei diesem Preis kommen wir nicht zurecht, es lohnt sich nicht, und einige Betriebe werden aus der Produktion aussteigen", zitierte die Zeitung Stimmen aus dem Dachverband der spanischen Textilindustrie. Auch die überwiegend aus China kommenden Importe seien sechs mal teurer, als vor der Pandemie.

Spanien ist eines der Länder weltweit, die am härtesten von der Covid-19-Pandemie betroffen sind. Allerdings ist das Land auf einem langsamen Weg der Besserung. Erstmals habe es am Freitag mehr Genesene als neu Infizierte gegeben, sagte der Chef der Behörde für Gesundheitliche Notfälle (CCAES), Fernando Simón.

3105 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden wieder gesundet und nur 2796 neue Fälle von Corona registriert worden. Auch die Zahl der Corona-Toten an einem Tag fiel unter 400, nachdem sie im März teilweise mehr als doppelt so hoch war. Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten auf fast 220 000, die der Genesenen auf 92 355 und die der Corona-Toten auf mehr als 22 500./ro/DP/jha