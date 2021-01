Warnungen vor frühzeitiger Corona-Lockerung in Deutschland

Berlin (Reuters) - Trotz sinkender Corona-Infektionszahlen warnen Bundesregierung und einige Ministerpräsidenten vor einer verfrühten Lockerungsdebatte.

"Wir sind auf einem guten Weg", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit Blick auf die neuesten Infektions- und Todeszahlen. Dieser Weg dürfe aber nicht verfrüht verlassen werden, fügte er angesichts ansteckenderen Virus-Mutationen hinzu. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet schloss sich der Warnung an. Während Grünen-Chefin Annalena Baerbock eine Langfriststrategie forderte, wies Laschet dies zurück und sagte, man müsse gerade wegen der Virus-Mutanten auf Sicht fahren.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 6729 Neuinfektionen und 217 Todesfälle binnen eines Tages. Das ist im Vergleich zum Montag vergangener Woche ein leichter Rückgang. Allerdings übermitteln am Wochenende in der Regel nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI. Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Infektionen dem Institut zufolge auf 2.141.665 und die Zahl der Todesfälle auf 52.087. Die Sieben-Tage-Inzidenz verharrte mit 111,2 nahezu auf dem Niveau vom Sonntag. Die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten sank laut Divi-Melderegister leicht auf 4603 Personen. Laut RKI wurden bisher 1,78 Millionen Impfungen verabreicht.

Vor allem die niedrigere Zahl an Corona-Toten wird als Fortschritt gesehen. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus drang im CDU-Bundesvorstand nach Teilnehmerangaben darauf, die Pflege- und Altenheimbewohner besser zu schützen. In dieser Gruppe gibt es die meisten Toten. Regierungssprecher Seibert verwies darauf, dass für Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen rund 1400 Bundeswehrsoldaten zur Verfügung stünden. 747 seien bereits im Einsatz, betonte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Man könne aber erst helfen, wenn Städte und Landkreise die Soldatinnen und Soldaten anforderten. Am Ende sollten die Soldaten von geschulten Freiwilligen abgelöst werden. Die Bundesregierung hatte angeboten, zwei Personen pro Alten- oder Pflegeheim bereitzustellen. Verantwortlich für die Umsetzung sind aber Kommunen und Länder. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dämpfte die Hoffnung, dass Schnelltests für zu Hause schnell einsatzbereit sein würden. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Wochenende auf diese Möglichkeit hingewiesen. Dies sei allerdings nur "perspektivisch" gemeint gewesen, sagte der Sprecher.

Grünen-Co-Chefin Baerbock forderte von der Bundesregierung ein vorausschauendes Agieren in der Corona-Krise. Diese habe zu oft abgewartet und sei nur auf Sicht gefahren, etwa bei der Bestellung hochwertiger Masken und Schnelltests oder der Diskussion über Luftfilter in Schulen, sagte sie. "Dieses Prinzip darf es so einfach nicht mehr weiter geben." Der neue CDU-Chef Laschet wies dies dagegen zurück. Es sei genau richtig, auf Sicht zu fahren, sagte er in Berlin. Niemand könne derzeit sagen, wie sich die Pandemie angesichts der Ausbreitung der Mutanten entwickele.