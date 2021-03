Warren-Buffett-Aktien, über die ich jetzt ein weiteres Mal nachdenke!

Ja, ich geb’s zu: Ich denke hin und wieder über Warren-Buffett-Aktien nach. Warum auch nicht? Immerhin können Aktien, die vom Orakel von Omaha oder von seinem Investmentteam für besonders spannend und aussichtsreich befunden werden, grundsätzlich auch für mich interessant sein.

Zwei Warren-Buffett-Aktien, über die ich dabei insbesondere ein weiteres Mal nachdenke, sind die von Store Capital und Berkshire Hathaway. Warum, fragst du dich? Genau das soll uns im Folgenden ein wenig näher beschäftigen.

Store Capital: Spannende Warren-Buffett-Dividendenaktie

Eine erste Warren-Buffett-Aktie, über die ich jetzt ein weiteres Mal zumindest nachdenke, ist Store Capital. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust befindet sich in einer ziemlich interessanten Lage. Vor allem, da das Portfolio mit über 2.500 Immobilien sehr diversifiziert ist und der Ansatz mit Immobilien, die lediglich einen Mieter besitzen, grundsätzlich defensiv ist. Das können wir auch mit Blick in die aktuellen Zahlen erkennen.

Store Capital konnte im Gesamtjahr 2020 beispielsweise Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,80 US-Dollar ausweisen. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,93 US-Dollar ist das unter Berücksichtigung von COVID-19 vergleichsweise stabil. Auf bereinigter Basis läge der Wert hingegen bei 1,83 US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,99 US-Dollar ebenfalls bloß einem leichten Rückgang entspricht. Das ist trotzdem für diese besondere Zeit eigentlich bärenstark.

Etwas, das mir an dieser Warren-Buffett-Aktie derzeit zu schaffen macht, ist, wenn überhaupt, die Bewertung. Gemessen an einem Aktienkurs von 33,57 US-Dollar läge das Kurs-FFO-Verhältnis so beispielsweise bei ca. 18,4. Immerhin: Das ist moderat. Auch die derzeitige Dividendenrendite ist mit ca. 4,3 % vergleichsweise im Rahmen. Wenn die Bewertung jedoch preiswerter wird, so dürfte diese Aktie ein weiteres Mal interessant für mein Portfolio sein.

Berkshire Hathaway: Die Warren-Buffett-Aktie schlechthin!

Eine zweite Warren-Buffett-Aktie, die außerdem interessant ist, ist die von Berkshire Hathaway selbst. Man kann als Investor vieles zu den Anteilsscheinen sagen. Beispielsweise zum breiten Ansatz, der unternehmensorientierten Perspektive oder den soliden Cashflows, die das Orakel von Omaha stets generiert. Heute wollen wir den Fokus auf etwas anderes richten.

Nämlich die Aktienrückkäufe: Warren Buffett kauft derzeit selbst viele Aktien von Berkshire Hathaway zurück. Im vergangenen Jahr insgesamt für 24,7 Mrd. US-Dollar. In diesem Jahr möglicherweise erneut für 5 Mrd. US-Dollar in den ersten ca. zwei Monaten. Das zeigt, dass das Orakel von Omaha selbst auf seine eigene Aktie setzt.

Die Magie hinter dieser Kapitalmaßnahme ist, dass der Anteil, den jeder Investor besitzt, konsequent größer wird. Im letzten Jahr stieg dieser Anteil beispielsweise um ca. 5 % im Jahresvergleich. In diesem Jahr möglicherweise erneut um ca. 1 %. Alleine das könnte langfristig orientiert Rendite schaffen und ist auch eine Form des Zinseszinseffekts. Berkshire Hathaway ist als Warren-Buffett-Aktie daher kein Geheimtipp, definitiv nicht. Aber trotzdem gerade jetzt womöglich eine weitere Überlegung wert.

