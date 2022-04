Warren Buffett & Berkshire Hathaway haben eine neue Beteiligung: HP Inc.

Warren Buffett und Berkshire Hathaway waren zuletzt wirklich sehr umtriebig. Sie kauften sich bei Occidental Petroleum ein, übernahmen Alleghany. Wir erkennen daher, dass der Starinvestor im jetzigen Marktumfeld neue Investitionsmöglichkeiten entdeckt. Offenbar ist die Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg das Marktumfeld, auf das das Orakel von Omaha gewartet hat.

Nach diesen ersten Käufen gibt es nun einen weiteren Deal. Auch das zeigt, dass Warren Buffett mit Berkshire Hathaway noch nicht am Ende seiner Einkaufstour ist. Ein gutes Zeichen, was die langfristige Rendite für die Aktie des Buffett-Konglomerats angeht.

Warren Buffett & Berkshire Hathaway: HP Inc. auf dem Zettel!

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat Berkshire Hathaway eine Beteiligung an HP Inc. gewagt. Mit einem Volumen von 4,2 Mrd. US-Dollar ist das typisch für eine erste, nun bekannt gewordene Tranche an dem US-amerikanischen Tech-Konzern. Ob weitere folgen, ist natürlich jetzt das Rätsel. Die Aktie von HP legt jedenfalls um rasante 10 % zu, nachdem die neueste Investition von Warren Buffett bekannt geworden ist.

Berkshire Hathaway hält nun jedenfalls einen Anteil von 121 Mio. ausstehender Aktien. Gemessen an einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 36,7 Mrd. US-Dollar dürfte das einem relativen Anteil von über 10 % entsprechen. Eine Konzernsprecherin von HP Inc. bestätigte den Kauf und äußerte sich dahin gehend, dass man sich über den neuen Großinvestor, der stets auf der Suche nach Qualität sei, freue.

Was Warren Buffett nun speziell an HP Inc. sieht, das ist eine andere Frage. Aber es passt zu seinem Ansatz der vergangenen Jahre, erste Tech-Schritte zu gehen und diese Investitionsmöglichkeiten eher als Konsumgüter-Aktien einzuordnen.

Gut für das Renditepotenzial

Entscheidend ist, dass Warren Buffett bei Berkshire Hathaway mehr und mehr Investitionsmöglichkeiten für seinen Cashberg sieht. HP Inc. ist eine weitere Investition, die der Starinvestor jetzt getätigt hat. Nach dem Zukauf von Alleghany, was wir als klassischen Ausbau des Kerngeschäfts einordnen können, machte insbesondere die Ölwette Schlagzeilen. Nun kommt eine weitere Tech- oder Tech-Konsumgüter-Aktie dazu.

Wir können wohl davon ausgehen, dass Warren Buffett mit Berkshire Hathaway im Moment einige spannende Investitionsmöglichkeiten sieht. Aber ob weitere dazukommen oder sich der Einsatz hier und da erhöht, das ist eine andere Frage. Schließlich lässt sich das Orakel von Omaha eher selten im Vorfeld in die Karten schauen.

