Warren Buffett & Cathie Wood „trennen Welten“? Das ist der einzige Unterschied

Warren Buffett und Cathie Wood sind zwei besonders erfolgreiche Investoren, allerdings über verschiedene Zeiträume hinweg. Der inzwischen hochbetagte Investor, der als Orakel von Omaha bekannt ist, dominiert seit mehr als fünf Jahrzehnten die Börse mit Weisheiten und Erfolgen.

Die als Anti-Warren-Buffett geltende Cathie Wood hat hingegen mit ihrer Performance im letzten Jahrzehnt Schlagzeilen gemacht. Trotzdem: Die Erkenntnis ist eindeutig, das Erfolgsrezept der jüngeren Investorin ist zuletzt präziser gewesen.

Das wiederum führt zu jeder Menge Fokus auf Cathie Wood und ihren Ansatz, womöglich gilt die Investorin sogar als neue Warren Buffett. Eine Sache sollten wir jedoch nicht behaupten: Dass zwischen den beiden Starinvestoren Welten liegen. Eine solche Aussage könnte eigentlich kaum falscher sein.

Cathie Wood & Warren Buffett: Wirklich viele Gemeinsamkeiten!

Wie wir nämlich mit Blick auf die Ansätze von Warren Buffett und Cathie Wood feststellen können, gibt es eine ganze Menge Gemeinsamkeiten. Das fängt alleine schon damit an, dass die Investoren beide in ihrem Circle of Competence agieren. Sowie einen langfristig orientierten Zeitraum verfolgen. Keine Frage: Das ist es, was für beide das erfolgreiche Investieren ausmacht.

Aber das ist gewiss nicht alles. Sowohl Warren Buffett als auch Cathie Wood sind nämlich vor allem eines: unternehmensorientierte Investoren. Das heißt, sie bewerten bei ihrer Aktienauswahl ein Geschäftsmodell höher als beispielsweise eine günstige Bewertung. Mal aus einem visionären Blickwinkel heraus, mal vielleicht mehr mit Value im Blick. Das Unternehmen ist jedoch das Fundament ihrer Investitionsentscheidungen.

Das wiederum führt für mich dazu, dass ich sagen würde: Warren Buffett und Cathie Wood sind von ihrem Denken und von ihrer Aktienauswahl eigentlich recht ähnlich. Bloß, dass sie unterschiedliche Schwerpunkte legen, bei welchen Aktien sie diesen unternehmensorientierten Einsatz anwenden.

Der einzige Unterschied …

Der einzige Unterschied, der Warren Buffett und Cathie Wood daher trennt, ist die Auswahl von Unternehmen und Aktien. Warren Buffett konzentriert sich unternehmensorientiert auf profitable Unternehmen mit starken Marken und Cashflows. Cathie Wood setzt hingegen eher auf Disruptoren und Innovatoren und sucht nach den Trends von morgen, anstatt auf profitable Akteure zu setzen.

Das wiederum kann dazu führen, wie die beiden Starinvestoren über Diversifikation und Allokation nachdenken. Wood beispielsweise besitzt mit ihrem Ark Innovation ETF ein überaus diversifiziertes Portfolio mit wenig starken Schwerpunkten. Buffett bei Berkshire Hathaway deutlich mehr Konzentration auf Qualität.

Aber trotzdem: Die wesentlichste Erkenntnis ist, dass beide Investoren unternehmensorientiert, langfristig und mit Blick auf Potenziale in starken Märkten investieren. Das ist es, was beide so erfolgreich werden lässt und eigentlich als große Gemeinsamkeit gesehen werden sollte. Welten trennen sie in ihrem Ansatz jedenfalls nicht.

Der Artikel Warren Buffett & Cathie Wood „trennen Welten“? Das ist der einzige Unterschied ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short June 2021 $240 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B shares) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool