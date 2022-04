Warren Buffett: Das Zitat, das gerade bei Growth-Aktien relevant ist!

Warren Buffett und Growth-Aktien? Nein, das passt kaum zusammen. Das Orakel von Omaha investiert schließlich lieber in profitable Unternehmen mit attraktiven Bewertungen. Wachstumsaktien mit ihren hohen Umsatzmultiplikatoren gehören daher in der Regel nicht zum Portfolio des Starinvestors. Wobei Ausnahmen, die wohl eher auf Ted oder Todd zurückgehen, die Regel bestätigen.

Trotzdem gibt es ein Zitat, das für mich sehr prägend für Growth-Aktien in diesem Moment sein kann. Blicken wir auf die Aussage von Warren Buffett und ordnen sie in den Kontext ein.

Warren Buffett: Das Zitat über Growth-Aktien!

Zugegebenermaßen kenne ich kein Zitat, in dem sich Warren Buffett spezifisch über Wachstumsaktien und Growth-Aktien geäußert hat. Aber diese Aussage würde ich im Moment in diesem Segment als besonders relevant einordnen:

„Kaufe eine Aktie auf dieselbe Weise, wie wenn du ein Haus kaufen würdest. Verstehe sie und erfreue dich an ihr auf eine Weise, dass es dich nicht stören würde, wenn es da keinen Markt gäbe.“

Im Moment gibt es kaum einen Markt für Growth-Aktien. Das heißt, zumindest keinen besonders guten. In den vergangenen Monaten und eigentlich seit ca. einem Jahr korrigieren Aktien aus diesem Segment. Trotzdem hat es operativ weiteres Wachstum gegeben. Auch am langfristigen Chance-Risiko-Verhältnis hat sich nicht viel verändert. Bloß, dass sich das Wachstum eher normalisiert und auf ein Niveau von vor der Pandemie zurückfällt.

Wenn man als Investor daher während der Pandemie solche Growth-Aktien gekauft hat, so gibt Warren Buffett einem einen wertvollen Rat: Man sollte sich trotzdem an den Beteiligungen erfreuen. So, als hätte man eben einen nicht so täglich handelbaren Vermögensgegenstand wie eine Immobilie gekauft. Solange man die Investitionsthese und das Geschäftsmodell versteht und sich an den langfristigen (!) Aussichten nichts verändert hat, bleiben die Möglichkeiten attraktiv.

Das ist eine wertvolle Lektion von Warren Buffett über die Qualität einer Aktie, des Unternehmens, die Bewertung und den Preis. Bei Growth-Aktien ist das jetzt wiederum besonders relevant. Eben weil die Aktienkurse so stark korrigiert sind.

Höre auf das Orakel von Omaha!

Bei Growth-Aktien glaube ich, dass es jetzt ziemlich clever ist, auf dieses Zitat von Warren Buffett zu hören. Es zeigt, dass an der eigenen These keine Veränderung vorhanden sein muss. Lediglich der Preis hat sich in vielen Fällen verändert, nicht jedoch das langfristige Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn, dann hat es sich eher in eine günstigere Richtung hin verschoben.

Jetzt liegt es an uns als Investoren, dieses Zitat zu beherzigen. Wie kaufen ja schließlich auch kein Haus, weil es vielleicht in einem Jahr noch wertvoller ist. Nein, sondern weil wir über viele Jahre von der Wohnqualität profitieren wollen. Ersetzen wir Wohnqualität durch die unternehmensorientierte Qualität, so kann das ein passender Vergleich sein.

