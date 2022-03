Warren Buffett: Der Markt ist im Moment ein Schönheitswettbewerb!

Warren Buffett hat sich das letzte Mal in seinem Brief an die Aktionäre sehr direkt zu den Märkten und seiner Strategie geäußert. Im Februar dieses Jahres ist das Schriftstück veröffentlicht worden und gab Investoren erneut einen Einblick in das Fundament der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway.

Aber es gibt andere Aussagen, die Warren Buffett allgemein zum Aktienmarkt getätigt hat. Insbesondere mit Blick auf mögliche Discounts können wir derzeit sagen: Der Markt ist teilweise ein Schönheitswettbewerb. Alleine diese Erkenntnis kann helfen, langfristig bessere Entscheidungen zu treffen.

Warren Buffett: Ein Schönheitswettbewerb?

Basis für diese Erkenntnis ist ein Zitat, das das Orakel von Omaha bereits vor etlichen Jahren getätigt hat. Im Original sagte der Starinvestor:

The market is a voting machine in the short term and a weighing machine in the long term.

Auf Deutsch heißt das so viel wie: Kurzfristig ist der Aktienmarkt ein Schönheitswettbewerb (oder ein Beliebtheits-Wettbewerb), langfristig eine Waage. Letztere Hälfte des Zitats sagt, dass sich der Markt früher oder später immer wieder seinen fundamentalen Daten annähert. Hohe Bewertungen, niedrige Bewertungen oder auch andere Extreme werden stets ausgeglichen. So weit, so banal. Zumal es diese Hälfte ist, auf die sich Warren Buffett konzentriert.

Dass der Aktienmarkt kurzfristig ein Schönheitswettbewerb ist, bedeutet, dass es eben zur Volatilität kommen kann. Tech-Aktien, Wachstumsaktien und die Corona-Profiteure, die stark unter die Räder gekommen sind, mögen eine Ausprägung sein. Auch der starke Anstieg zählt womöglich in Teilen dazu. Aber es führt auch zu der Erkenntnis, dass weniger Interesse kurzfristig eine günstige Chance für langfristig orientierte Investoren kreieren kann.

Für Warren Buffett ist das Ausnutzen solcher Schwächen und Stärken entscheidend. Oder der Fehleinschätzungen, die der breite Markt kurzfristig begeht mit einem langfristigen Blickwinkel. Unsicherheit und eine gewisse Stimmung (oder auch ein Momentum) gegen bestimmte Aktien sind das Metier, in dem er sich gerne aufhält.

Zu welcher Fraktion gehörst du?

Die Kernfrage, die sich dieser Erkenntnis anschließt, lautet daher: Worauf setzt du lieber? Auf die Aktien im Schönheitswettbewerb, die derzeit favorisiert sind? Vielleicht fährt man damit kurzfristig solide Renditen ein. Es fühlt sich auf Sicht von einem, vielleicht auch drei Jahren positiv an, hier investiert zu sein. Aber früher oder später kommt die Waage, die auch diese Extreme wieder ausgleicht.

Im Umkehrschluss können kurzfristig schlechtere Entscheidungen wie das Investieren in günstige Tech- oder Wachstumsaktien zunächst falsch aussehen, aber langfristig die idealen, günstigen Entscheidungen darstellen, die sich vielleicht erst in drei oder fünf Jahren zeigen.

Es liegt an dir, worauf du setzen möchtest. Warren Buffett hat jedoch einen Favoriten. Und das ist eben nicht der Schönheitswettbewerb.

