Warren Buffett: Der Soziopath

Warren Buffett ist vieles. Er ist ein erfolgreicher Investor, aber ein ebenso großer Mäzen, der sich unter anderem verpflichtete, fast sein ganzes Vermögen zu spenden. Aber es gibt wirklich viele andere Beschreibungen, die zu dem Orakel von Omaha passen würden. Auch der Spitzname gibt einen Einblick in das, was Investoren an ihm schätzen.

Soziopath oder soziopathischer Opa neben Feind Nummer Eins ist jedoch nicht das, was die meisten Investoren mit Warren Buffett verbinden. Für Peter Thiel, einen ebenfalls erfolgreichen Investor, ist der Starinvestor jedoch genau das. Wobei der Kontext entscheidend ist.

Peter Thiel: Warren Buffett, der soziopathische Opa

Im Rahmen einer Bitcoin-Konferenz war Peter Thiel einer der Redner, die mit einer ganzen Reihe Grandpas abgerechnet haben. So sei es die Schuld mehrerer älterer Herrschaften und der „Finanzherrschaft der Alten“, dass der Bitcoin nicht bereits bedeutend höher notiere.

Die Kritik, die Warren Buffett, aber auch Jamie Dimon und Larry Fink an der Kryptowährung äußerten, bremse die Kursentwicklung. Eigentlich könne der Wert bereits 100.000 US-Dollar je Token betragen, so Thiel. Der Feind Nummer eins sei jedoch der soziopathische Opa aus Omaha, wie Thiel sinngemäß sagte. Ein direkter Verweis auf Warren Buffett und seinen Spitznamen als Orakel von Omaha.

Es sei daher die Aufgabe, diesen Widerstand zu bekämpfen, um den Bitcoin um ein Zehnfaches oder Hundertfaches zu steigern. Man könnte fast meinen, dass es bei dieser Rhetorik in dieser Zeit um andere Dinge oder Personen gehe als um Warren Buffett. Peter Thiel ist jedoch häufig ein Fan der, sagen wir einmal, klaren Worte.

Soziopath per Definition

In der Psychologie ist ein Soziapath jedenfalls einer, der ein abnormes Verhältnis zur Gemeinschaft aufweist; im Besonderen bezeichnet Soziopath einen Menschen mit geringer Empathiefähigkeit und fehlendem Schuldbewusstsein, der unter Ausnutzung seiner Mitmenschen seine eigene Lust befördert. Wobei der Begriff sehr vielschichtig ist. Warren Buffett passt für mich auf keine dieser Beschreibungen. Schließlich bringt er sehr vielen Menschen und Investoren sehr viel Respekt entgegen und hat vielen eine Menge über das erfolgreiche Investieren beigebracht.

Wenn wir hingegen jemanden betrachten, der öffentlich herumpoltert und Personen, die die eigene Meinung bezüglich eines Assets nicht teilen, als soziopathischen Opa bezeichnet, so träfe das meiner Meinung nach schon eher diese Definition. Aber das ist eigentlich eine andere Baustelle. Im Endeffekt geht es schließlich um eine andere Frage.

Welchem Investor würde man lieber folgen? Demjenigen, der lautstark und absolut eine eigene Meinung als richtig ansieht und andere möglicher Schwächen bei einer Investitionsthese bezichtigt. Oder einem Investor, der eher demütig, selbstreflektiert und auch selbstkritisch seine Performance und Handlungen betrachtet. Zumindest beim Thema Bitcoin müsste man sich entscheiden. Wobei richtig und falsch natürlich nicht an Sympathie oder Soziopathie gebunden sein muss.

Der Artikel Warren Buffett: Der Soziopath ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool