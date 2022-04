Warren Buffett glaubt, dass diese Anlagestrategie sogar einen Affen reich machen kann

Warren Buffett betrachtet das Investieren in Aktien als ein „Positivsummenspiel“.

Er glaubt, dass ein diversifiziertes Aktienportfolio, das lange genug gehalten wird, jedem Anleger eine Menge Geld einbringt.

Ein Test von Buffetts „Affenstrategie“ zeigt, dass der legendäre Investor Recht haben könnte.

Wichtige Punkte

Du musst kein Anlagegenie sein, um mit Aktien viel Geld zu verdienen. Nimm mich nicht beim Wort. Hör dir einfach an, was Warren Buffett, einer der größten Investoren aller Zeiten, sagt.

Buffett schrieb letztes Jahr an die Aktionäre von Berkshire Hathaway ( WKN:854075 1,92 % ) ( WKN:A0YJQ2 1,81 % ), wie jeder Anleger erhebliche Gewinne erzielen kann. Aber das Orakel von Omaha hörte damit nicht auf. Buffett glaubt, dass diese Anlagestrategie sogar einen Affen reich machen kann.

Affengeschäft

Buffett geht davon aus, dass der Besitz von Aktien ein „Positivsummenspiel“ ist. Damit bezog er sich auf einen Begriff aus der Spieltheorie, der eine Situation beschreibt, in der die Summe der Gewinne und Verluste immer größer als Null ist. Mit anderen Worten: Langfristig werden alle zu den Gewinnern gehören.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Buffett den Kauf von Aktien als den Kauf eines Teils eines Unternehmens betrachtet. Das ist eine richtige Einschätzung. Im letzten Brief an die Berkshire-Aktionäre schrieb er, dass er und seine langjährige rechte Hand Charlie Munger „keine Aktienpicker sind, sondern Unternehmenspicker“.

Wie sieht also Buffetts Strategie aus, die seiner Meinung nach selbst einen Affen reich machen kann? Es sind nur drei Schritte nötig:

Wirf 50 Darts auf eine Liste mit allen Aktien des S&P 500-Index. Kaufe die 50 Aktien, auf denen die Darts landen. Halte diese Aktien auf lange Sicht.

So geht’s. Buffett hat erwähnt, dass der Affe „geduldig und besonnen“ sein sollte. Insbesondere warnte er davor, dass der Affe nicht in Versuchung kommen sollte, unterwegs Änderungen vorzunehmen. Der legendäre Investor erklärte: „Alles, was wir brauchen, ist Zeit, innere Ruhe, eine breite Streuung und möglichst wenig Transaktionen und Gebühren.“

Buffetts Strategie testen

Aus reiner Neugierde beschloss ich, Buffetts „Affenstrategie“ zu testen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich ein wenig von seinem vorgeschriebenen Ansatz abgewichen bin. Meine Frau wäre nicht glücklich darüber, wenn ich 50 Darts in unserem Haus werfen würde. (Sie traut meiner Treffsicherheit nicht so sehr.)

Stattdessen schloss ich die Augen und zeigte wahllos auf 50 verschiedene Aktien, die vor zwei Jahrzehnten im S&P 500 enthalten waren. Warum 20 Jahre zurückgehen? Ich dachte mir, dass dies ein ausreichender Zeitraum ist, um Buffetts Kriterium des langfristigen Haltens zu erfüllen.

Die durchschnittliche Gesamtrendite (einschließlich Wertsteigerungen und Dividenden) der 50 Aktien in meinem „Affenportfolio“ betrug in diesem Zeitraum 741 %. Eine Anfangsinvestition von 10.000 USD, verteilt auf diese Aktien, wäre rund 84.100 US-Dollar wert.

Falls du dich wunderst: Der größte Gewinner war Altria (WKN:200417 2,13 % ). Der Tabakriese erzielte eine Gesamtrendite von 3.050 %. Einige Investoren sind der Meinung, dass Altria auch jetzt noch eine gute Aktie zum Kauf ist.

Vierzehn weitere Aktien, die ich zufällig ausgewählt habe, waren mindestens 10-fache Gewinner. Keine Aktie lieferte in diesem Zeitraum eine negative Rendite. Lumen Technologies ( WKN:A2QMYN 4,68 % ) kam dem jedoch mit einer Gesamtrendite von nur 7 % sehr nahe. In Anbetracht der Inflation würde ich Lumen als Verlierer bezeichnen.

Ein noch einfacherer Ansatz

Zugegeben, mein einziger Test von Buffetts Strategie beweist nicht, dass sie funktioniert. Ich vermute, dass eine ausreichend große Anzahl von Tests, um statistisch valide zu sein, eine geringere Gesamtrendite als die von mir erzielte ergeben würde.

Ich bin sogar davon überzeugt, dass das der Fall sein wird. Und warum? Es gibt einen noch einfacheren Investitionsansatz, den Buffett ebenfalls sehr mag: Der Kauf eines S&P 500-Fonds. Mit dieser Strategie hätte man in den letzten 20 Jahren eine Gesamtrendite von rund 485 % erzielt.

Außerdem habe ich die Kosten, die mit dem Kauf von 50 verschiedenen Aktien verbunden sind, nicht mit eingerechnet. Das macht die Investition in einen S&P 500-Fonds noch attraktiver als Buffetts Monkey-and-Darts-Ansatz.

Ich glaube jedoch fest daran, dass Buffett etwas auf dem Kasten hat. Und ich wünschte, ich hätte vor Jahren einen geduldigen und besonnenen Affen gehabt, der mir beim Investieren geholfen hätte.

Der Artikel Warren Buffett glaubt, dass diese Anlagestrategie sogar einen Affen reich machen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 27.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer