Warren Buffett hat es wieder einmal getan

Warren Buffett ist deshalb so bewundernswert, weil er sich durch nichts aus der Ruhe oder gar von seinem Investmentstil abbringen lässt. Auch wenn zwischenzeitlich vielleicht andere Methoden erfolgreicher sind, weiß er doch sehr genau, was er an seinen Beteiligungen hat und welche Renditen sie ihm langfristig einbringen.

In den vergangenen Jahren sammelte Warren Buffett über seine Holding Berkshire Hathaway, in der mehr als 99 % seines Vermögens steckt, immer mehr Cash an. Zuletzt waren es schon etwa 150 Mrd. US-Dollar. Doch die kürzlich fallenden Kurse und zum Teil eintretende Panik waren für den Investor wieder einmal die perfekte Kaufgelegenheit.

Warren Buffett kauft eine weitere Versicherung

Ja, Warren Buffett hat es tatsächlich getan und mit Berkshire Hathaway für etwa 11,6 Mrd. US-Dollar die Versicherungsgesellschaft Alleghany übernommen. Dabei bleibt er seinen Auswahlkriterien treu und erwirbt ein Unternehmen aus seinem Kompetenzbereich. Alleghany entwickelt sich gut und war vor dem Kauf sehr günstig bewertet. So notierten die Aktien unter Buchwert und zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10.

Ebenfalls typisch für Warren Buffett ist, dass er das Unternehmen und seine Inhaber schon seit Jahrzehnten gut kennt. „Berkshire wird die perfekte dauerhafte Heimat für Alleghany sein, ein Unternehmen, das ich seit 60 Jahren genau beobachtet habe. Im Laufe von 85 Jahren hat die Familie Kirby ein Unternehmen geschaffen, das viele Ähnlichkeiten mit Berkshire Hathaway hat. Ich freue mich besonders, dass ich wieder mit meinem langjährigen Freund Joe Brandon zusammenarbeiten werde“, so Warren Buffett in einer Erklärung.

Berkshire Hathaway zahlt 848,02 US-Dollar je Alleghany-Aktie, was gegenüber dem Vortageskurs (18.03.2022) einem Aufschlag von mehr als 25 % entspricht (21.03.2022). Dennoch ist die Übernahme für Warren Buffett ein Schnäppchen und kaum vergleichbar mit den Summen, die so manch anderer Großkonzern für einen Zukauf ausgibt.

Alleghany profitiert ebenfalls

Alleghany ist zufrieden, denn Warren Buffett mischt sich in der Regel nicht in das Management ein. Er weiß, dass die Versicherung bereits gut gemanagt ist, und hält sich deshalb zurück. Gleichzeitig kann Alleghany nun die Vorteile von Berkshire Hathaways großem Versicherungsgeschäft nutzen.

„Berkshire Hathaways Unterstützung, Ressourcen und Fachwissen werden Alleghany und seinen Geschäftsbereichen für viele Jahre zusätzliche Vorteile und Möglichkeiten bieten. Dies ist eine großartige Transaktion für Alleghanys Eigentümer, Unternehmen, Kunden und Mitarbeiter“, sagte der Präsident und Vorstandsvorsitzende Joseph P. Brandon.

Der Transaktionsabschluss wird im vierten Quartal 2022 erwartet. Alleghanys Vorstand und Aktionäre sind bereits mit der Übernahme einverstanden, sodass alle weiteren Schritte nur noch Formsache sind.

Der Artikel Warren Buffett hat es wieder einmal getan ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt Berkshire Hathaway-Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool