Warren Buffett hat letztes Jahr 67.670.000 US-Dollar pro Tag für diese Aktie ausgegeben

Warren Buffett hatte im vergangenen Börsenjahr 2020 einen klaren Favoriten: nämlich die Aktie von Berkshire Hathaway. Mit Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate des letzten Jahres können wir festhalten, dass die Rückkäufe auf Rekordniveau gewesen sind. Das ist bekanntlich Geschichte.

Allerdings gibt es zwei Blickwinkel, die jetzt besonders relevant sind. Zum einen: Gehen die Aktienrückkäufe von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway weiter? Möglich. Immerhin scheint es erste Indikatoren zu geben, dass das Orakel von Omaha auch in diesem Jahr und bis Anfang März für ca. 5 Mrd. US-Dollar weitere Aktien gekauft und eingezogen hat.

Der zweite Blickwinkel, der relevant ist, ist außerdem: Was bedeuten die Aktienrückkäufe eigentlich rein mengenmäßig. Das wiederum wollen wir im Folgenden etwas näher kontextuieren.

Warren Buffett & die Aktienrückkäufe: Heruntergerechnet

Vielleicht noch einmal der absolute Blick zurück: Warren Buffett hat im vergangenen Börsenjahr 2020 insgesamt 24,7 Mrd. US-Dollar für den Kauf eigener Aktien ausgegeben. Wobei sich das Volumen zugegebenermaßen in der zweiten Jahreshälfte deutlich gesteigert hat. Innerhalb dieses Zeitraums sind jeweils ca. 9 Mrd. US-Dollar für den Erwerb von Anteilsscheinen pro Quartal ausgegeben worden.

Aber zurück zum eigentlichen Thema: Wenn wir diese Zahlen herunterrechnen, so fällt auf, dass das Rückkaufvolumen des Orakels von Omaha pro Quartal durchschnittlich bei 6,175 Mrd. US-Dollar gelegen hat. In jedem einzelnen Monat hat Warren Buffett hingegen ca. 2,058 Mrd. US-Dollar für den Kauf eigener Aktien bezahlt. Das ist definitiv bemerkenswert.

Wenn wir die kleinere Einheit der Aktienrückkäufe pro Tag wählen, fällt auf: Es sind 67,67 Mio. US-Dollar gewesen, die Warren Buffett pro Tag für Aktien von Berkshire Hathaway bezahlt hat. Kein Zweifel: Das ist ein hoher Einsatz, der in eigene Aktien geflossen ist. Sowohl pro Tag als auch pro Monat und auch im Gesamtjahr 2020.

Wie Warren Buffett in seinem Brief an die Aktionäre außerdem resümiert, beträgt der relative Anteil, der zurückgekauft worden ist, über 5 %. Auch das dürfte zeigen, wie stark die Aktienrückkäufe gewesen sind. Selbst beim jetzigen Preismaß von 377.440 US-Dollar könnten pro Tag fast 180 A-Aktien beziehungsweise bei einem Preis von ca. 248 US-Dollar je B-Aktie 272.862 Anteilsscheine eingezogen werden. Auch das unterstreicht, was diese Kapitalmaßnahme mengenmäßig bewirkt.

Spannende Verhältnisse!

Warren Buffetts Aktienrückkäufe bei Berkshire Hathaway sind daher absolut wesentlich gewesen. Natürlich erkennen wir das am besten, wenn wir einen Blick auf die 24,7 Mrd. US-Dollar Rückkaufvolumen im Vergleich zur Marktkapitalisierung riskieren. Aber auch die Durchschnittswerte an einzelnen Tagen sind absolut bahnbrechend.

Wenn diese Kapitalmaßnahme weitergeht, dürften konsequent Werte für die Investoren geschaffen werden. Wie Warren Buffett betont, wirkt der Zins- und Zinseszinseffekt auch durch die Rückkäufe. Das ist das eigentliche Kalkül, wobei die Jahreszahlen ebenfalls spannend sind.

