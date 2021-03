Wo die Musik seit Jahresanfang spielt ist mittlerweile klar: Im Energie-Sektor! Während Apple, Tesla und Amazon zusammen über 310 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren haben, scheinen Öl-Aktien nur eine Richtung zu kennen – gen Norden. Seit Jahresanfang haben sich die Papiere von Marathon Oil schon fast verdoppelt. Occidential Petroleum hat um 80 Prozent zugelegt und Exxon Mobil, von der Marktkapitalisierung der größte Wert in der Branche, hat fast 50 Prozent oben drauf gepackt.

Die europäischen Vertreter Shell, BP oder OMV stehen schon etwas länger auf der Einkaufsliste der Anleger, kommen im neuen Jahr aber auch auf eine Performance zwischen 20 und 30 Prozent, was sich ebenfalls sehen lassen kann.

Charts seit Jahresanfang 2021

Ende noch nicht erreicht!

Energie ist im S&P seit Jahresanfang der beste Sektor mit einem Plus von 39 Prozent und viele Experten gehen davon aus, dass sich dieser Trend noch weiter fortsetzt. Die Annahme basiert auf zwei Säulen. Zum einen ziehen die Rohstoffpreise weiter deutlich an – Öl zum Beispiel knackt heute die Marke von 70 Dollar – und zum anderen befindet sich die Branche laut Jeffries in einer Art Transformation. Während die Bilanzen der Unternehmen aus der Öl-Branche noch Anfang 2020 durch Corona in den Keller gedrückt wurden, sah man gegen Jahresende schon ein deutliche Verbesserung und im ersten Quartal 2021 dürften die großen Öl-Multis wieder auf Wachstum schalten. Diese Entwicklung preisen die Kurse jetzt langsam ein.

Buffett wieder mit dem richtigen Riecher!

Das Orakel aus Omaha hat mal wieder ein gutes Händchen bewiesen. Im 4. Quartal 2020 hat der Starinvestor Chevron-Papiere im Volumen von 4,1 Milliarden Dollar gekauft. Die Aktie kommt seit Jahresanfang auf eine Performance von 29 Prozent. Im Gegenzug hat Warren Buffett seine Beteiligung an Apple reduziert. Mal wieder alles richtig gemacht, Herr Buffett – Chapeau!

Berkshire Hathaway oder ETF´s

Wem ein Investment in einzelne Ölaktien zu riskant ist, der kann sich auch einfach die Aktie von Berkshire Hathaway ins Depot holen. Die hat seit Jahresanfang auch schon 11 Prozent oben drauf gepackt. Noch breiter lässt sich das Thema Energie über ETF´s spielen. Jeffries legt den Anlegern hier drei Stück ans Herz. Den Vanguard Energy ETF, den iShares Global Energy ETF und den SPDR S & P Oil and Gas Exploration Fund.

