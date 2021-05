Warren Buffett ist ein Genie in Sachen Investieren. Aber diese britischen Fondsmanager haben ihn übertroffen

Der milliardenschwere US-Investor Warren Buffett ist sowohl für sein Vermögen als auch für seine einfachen Worte der Weisheit berühmt. Niemand bestreitet die Fähigkeiten des großen alten Mannes, aber das macht ihn nicht unbesiegbar.

Wenn er das wäre, sollten wir alle Anteile an seinem Investitionsvehikel Berkshire Hathaway kaufen und ihn damit weitermachen lassen. Doch das tun wir nicht. Es wird immer Anwärter auf Warren Buffetts Krone geben, und eine überraschende Anzahl von ihnen wohnt sogar in Großbritannien.

Laith Khalaf, Finanzanalyst bei AJ Bell, weist darauf hin, dass 2020 kein gutes Jahr für Warren Buffett war, mit einer Rendite von 2,4 % für Berkshire Hathaway, gegenüber 18,4 % am US-Aktienmarkt. Aber seine langfristigen Performancezahlen sind überwältigend. Er hat seit 1965 eine US-Dollar-Rendite von 2.810.526 % erzielt, verglichen mit 23.454 % des S&P 500.

Diese britischen Fondsmanager schlagen den Markt

Warren Buffett erzielte in dieser Zeit im Durchschnitt eine Investitionsrendite von 20 % pro Jahr, was ungefähr das Doppelte der 10,2 % Rendite der US-Börse ist.

In den letzten 20 Jahren hat Berkshire Hathaway jedoch eine Rendite von 507 % erzielt. Das ist sehr gut, aber der Fonds mit der besten Performance in Großbritannien, der Aberdeen Standard Asia Focus, hat mit 1.975 % fast viermal so viel verdient.

Einer der beliebtesten Fonds in Großbritannien, der Scottish Mortgage Investment Trust, war der zweitbeste Performer mit einer Gesamtrendite von 1.928 %. Es folgten der Baillie Gifford Pacific Horizon (1.900 %) und der Aberdeen New Thai Investment Trust (1.655% ).

Wie du siehst, konzentrieren sich drei dieser vier Fonds auf schnell wachsende asiatische Schwellenländer, während Warren Buffett meist in größere US-Unternehmen investiert. Wie Khalaf jedoch anmerkt, war der S&P 500 der am besten laufende große Index der letzten zwei Jahrzehnte. Das sollte ihm einen Vorteil verschaffen.

Khalaf merkt an, dass die britischen Fondsmanagement-Favoriten Nick Train und Michael Lindsell mit Investitionen in vergleichbare Large-Cap-Aktien gut abgeschnitten haben. Der Lindsell Train Global Equity ist in 20 Jahren um 1.620 % gestiegen und liegt damit an fünfter Stelle der besten Performance.

Es ist nicht einfach, Warren Buffett zu schlagen.

Einige kleinere Fonds haben auch spektakulär gut abgeschnitten. Der Marlborough Special Situations, der in britische Small Caps investiert, ist über 20 Jahre um 1.517 % gestiegen. Der Scottish Oriental Small Companies, der in Asien-Pazifik investiert, brachte 1.442 % ein. Der Ninety One UK Smaller Companies (1.432 %) und Jupiter UK Smaller Companies (1.414%) haben ebenfalls triumphale Renditen erzielt.

Wie immer ist die vergangene Performance keine Garantie für zukünftigen Erfolg, selbst für Warren Buffett (wie er als erster zugeben würde). Der Anstieg Asiens zu Wohlstand und Prominenz ist ein historisches Phänomen. Kleinere Unternehmen können volatiler sein, sie steigen in guten Zeiten schneller, fallen aber auch schneller in schlechten Zeiten.

Insgesamt haben 160 in Großbritannien ansässige Fonds und Investment Trusts über 20 Jahre hinweg bessere Renditen erzielt als Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Da viele in kleinere Unternehmen, Schwellenländer oder Spezialthemen investieren, sind sie nicht direkt vergleichbar. Höheres Risiko ist oft gleichbedeutend mit höheren Renditen.

Ich habe das selbst bemerkt und kaufe Asienfonds und Small-Cap-Fonds, während ich auch den FTSE 100 nach individuellen Aktien-Picks durchsuche, um meinen Wohlstand aufzubauen.

Die erfolgreichen Fondsmanager von heute könnten in Zukunft enttäuschen, aber die langfristige Erfolgsbilanz derer, die hier aufgelistet sind, legt nahe, dass sie sich eher auf ihr Urteilsvermögen als auf Glück verlassen. Ich bezweifle jedoch, dass einer von ihnen mit 90 Jahren immer noch investieren wird, wie Warren Buffett.

Der Artikel Warren Buffett ist ein Genie in Sachen Investieren. Aber diese britischen Fondsmanager haben ihn übertroffen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Dieser Artikel wurde von Harvey Jones auf Englisch verfasst und am 29.04.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer