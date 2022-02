Warren Buffett kauft für Milliardenbetrag diese Aktie!

Warren Buffett, der Altmeister des Value-Investing, hat wieder einmal eine größere Aktienposition für das Investment Portfolio von Berkshire Hathaway erworben. Wie aus der 13F-Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC zu den abgeschlossenen Investment-Aktivitäten des letzten Quartals hervorgeht, erwarb das Team um die Investorenlegende im Wesentlichen sieben Aktien.

Der größte Zukauf lässt sich auf den Öl-Giganten Chevron zurückführen. Es wurden rund 9,4 Mio. Anteile gekauft. Die Gesamtsumme der Aktien, die derzeit in Berkshire Hathaway’s Investment-Portfolio schlummern, beläuft sich aktuell auf 38 Mio. Anteile.

Eröffnet wurde die Chevron-Position Ende 2020. Im letzten Bericht besaß sie einen Wert von 4,5 Mrd. US-Dollar. Aktuell beläuft er sich auf über 5 Mrd. US-Dollar. Es ist die neuntgrößte Position im Portfolio des Konglomerats.

Warren Buffett wettet mit Chevron wahrscheinlich auf weiterhin steigende Ölpreise. Bereits früh war er auf den Zug aufgesprungen, als der Ölpreis unter der 40-Dollar-Marke lag. Damals belastete nicht nur die Corona-Pandemie die Konjunktur. Auch die Klimadiskussionen ließen das Geschäftsmodell der Oil-Majors schlecht aussehen.

Vieles deutet darauf hin, dass das Investment in Chevron ein klassisches antizyklisches Investment zu fundamental günstigen Preisen sein könnte. Der schlechte Ausblick der Ölförderer sorgte schließlich für eine attraktive Bewertung - ideale Bedingungen für antizyklische Value-Anleger.

Die nun wieder munter steigenden Ölpreise sorgen für ein Erstarken der Cashflows. Sie können wiederum in Dividenden, Aktienrückkäufe, den Schuldenabbau sowie in Investitionen neuer Geschäftsaktivitäten fließen.

Die Ölpreise könnten dabei zukünftig in ganz andere Dimensionen steigen. Viele Ölförderer halten sich bei Investitionen in die Ölförderung zurück, was langfristig das Angebot tendenziell schwächt.

Aufgrund der weiterhin hohen Abhängigkeit vom Öl könnte es daher mittelfristig, besonders bei einem Anziehen der Konjunktur, zu Engpässen kommen. Diese könnten preistreibend wirken.

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis der Chevron-Aktie ist mit 13,3 nicht hoch (Stand: 15.2.22, Reuters). Auch die Dividendenrendite von aktuell etwas über 4 % wirkt attraktiv.

Eine besondere Dynamik könnte entstehen, sofern der Ölpreis tatsächlich weiter steigt und auch nachhaltig hoch bleibt. Die Chevron-Aktie hat bereits reagiert und erreichte zuletzt neue Allzeithochs.

Langfristig gesehen bleibt der Ölkonzern unter Druck, denn sein Geschäftsmodell ist alles andere als klimaneutral. Bestrebungen, die Scope-3-Emissionen zu senken, werden nicht aktiv vorangebracht. Hier besteht noch ein großer Nachholbedarf, um das Geschäftsmodell zukunftsfähig zu machen.

Trotz der langfristigen Risiken der Chevron-Aktie scheint das Orakel von Omaha den Ölgiganten weiterhin spannend zu finden. Ob die Wette aufgeht, das werden wir in Zukunft sehen.

Der Artikel Warren Buffett kauft für Milliardenbetrag diese Aktie! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Chevron. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool