Warren Buffett: Krise? Nein, wohl eher Börsenalltag-Extreme!

Wie bewertet Warren Buffett eigentlich die aktuelle Krise? Eine spannende Frage, die man durchaus vielseitig beantworten kann. Das Orakel von Omaha investiert jedenfalls selbst bedächtig bei Berkshire Hathaway. Das führt derzeit zu Spekulationen, wie es wohl im Innenleben des Starinvestors und Lenkers von Berkshire Hathaway aussieht.

Dennoch gibt es Indikatoren dafür, dass der Investor Warren Buffett weiterhin auf Chancensuche ist, während der Unternehmer Warren Buffett ein wenig Vorsicht walten lässt. Wohl auch, weil Berkshire Hathaway als Versicherer und Rückversicherer womöglich sehr stark am Coronavirus leiden wird.

Wie auch immer: Werfen wir heute einen Blick auf zwei bemerkenswerte und teilweise sogar Aussagen, die eines unterstreichen: Die aktuelle Situation ist eigentlich bloß Börsenalltag-Extreme. Warren Buffett hat sich vom Grundsatz her nicht verändert.

Warren Buffett über die Zeit, sich Geld zu leihen!

Die erste Aussage, die wir im Folgenden etwas näher in den Mittelpunkt rücken wollen, ist noch gar nicht lange her. Nein, sondern eine, die auf der diesjährigen digitalen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway getätigt worden ist. Sinngemäß sagte das Orakel von Omaha hier:

Jetzt ist eine gute Zeit, um sich Geld zu leihen, was im Gegenzug jedoch auch bedeutet, dass es ein schlechter Zeitpunkt ist, um Geld zu verleihen. Aber es ist gut für unser Land, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um sich Geld zu leihen.

Was ist der Deal hinter diesem Zitat? Nun, Warren Buffett ist und bleibt weiterhin ein Investor, der auch das große Ganze im Auge behält. Die Wirtschaft basiert teilweise auf Fremdkapital, besonders in Krisenzeiten. Dass es jetzt gut und günstig ist, an Kapital zu kommen, spricht in den Augen des Orakels von Omaha daher womöglich für eine Erholung. Oder zumindest für einen einfacheren Weg, um aus der Krise herauszukommen.

Deswegen sagt Buffett auch, dass die Fed jetzt genau das Richtige gemacht hat, indem die Zinsen erneut gesenkt worden sind. Eine bemerkenswerte Einschätzung, die zeigen könnte: Auch die Krise ist Teil eines normalen Börsenalltags. Wobei es eben Anknüpfungspunkte gibt, die für eine Erholung der Wirtschaft in einer Post-Corona-Periode sprechen.

Warren Buffett über die Pandemie

Warren Buffett sieht in Korrekturen und Crashs sowieso eigentlich kein Problem, sondern eher eine langfristige Chance. Berühmt ist so beispielsweise sein Zitat, das von dunklen Wolken spricht, die einen Goldregen mit sich tragen. Wobei man als Investor mit Badewannen und nicht mit Eimern nach draußen springen sollte. Auch eine Pandemie oder Epidemie hat der Starinvestor kommen sehen. Im März sagte er beispielsweise:

Ich hatte schon immer das Gefühl, dass es früher oder später eine Epidemie geben würde.

Wobei sich Buffett eben nicht mit der Frage aufhält, wann es passiert. Nein, sondern was die Folgen sind, wie man sich vorbereiten kann. Oder auch hiervon profitiert. In 2019 sprach das Orakel von Omaha ebenfalls von einer Super-Katastrophe, die irgendwann passieren werde. Es werde etwas Überraschendes passieren, das Hurrikans wie Katrina oder auch andere Naturereignisse in den Schatten stellen werde.

Warren Buffett sollte recht behalten. Wobei das Orakel von Omaha selbst vermutlich nicht ahnte, wie bald. Aber auch diese Aussagen zeigen: Solche Happenings gehören zum Investieren und zur Welt von Aktien und Börsen einfach dazu. Es gilt sich vorzubereiten. Und mit offenen Augen die Möglichkeit solcher Ereignisse und ihrer Folgen zu sehen.

Börsenalltag-Extreme trifft es gut

Börsenalltag-Extreme könnte eine gute Bezeichnung für die aktuellen Corona-Zeiten sein. Warren Buffett hat etwas Vergleichbares jedenfalls kommen sehen. Das spricht dafür, dass es zwar im Vergleich zu den Vorjahren eine Ausnahmesituation ist. Aber auch, dass man alle Jubeljahre mit so etwas rechnen sollte.

