Warren Buffett verkauft jetzt diese Aktie für ca. 30 Mio. US-Dollar: Wieso das?!

Ist Warren Buffett im Moment ein Nettokäufer oder eher ein Nettoverkäufer? Das ist eine spannende Frage, die viele Investoren von Berkshire Hathaway sich jetzt stellen. Fest steht jedenfalls: Einige Aktien, unter anderem die von Berkshire Hathaway selbst, scheinen es dem Orakel von Omaha angetan zu haben.

Bei anderen zieht Buffett jedoch eher die Reißleine: Unter anderem die Bankaktien sind in letzter Zeit teilweise recht deutlich reduziert worden. Das sehen viele als Indikator dafür, dass Buffett selbst in höherem Alter noch bereit ist, seinen Ansatz im Ganzen zu überdenken.

Zum Wochenende gibt es eine weitere Meldung, die möglicherweise etwas Interpretationsspielraum bietet. Im Fokus ist ein weiterer Verkauf. Schauen wir einmal, was Foolishe Investoren wissen sollten.

Warren Buffett verkauft Liberty Global

Wie mehrere Medien, unter anderem Barrons aus den USA, berichten, hat Warren Buffett zum Wochenende rund 1,3 Mio. Aktien von Liberty Global verkauft. Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, das im klassischen TV-Bereich angesiedelt ist und Videoinhalte ausgestrahlt hat. Ein interessanter Verkauf, den wir jetzt etwas näher konkretisieren wollen.

Der durchschnittliche Verkaufspreis je Aktie lag demnach bei 22,31 US-Dollar und umgerechnet auf die 1,3 Mio. A-Aktien liegt der Verkaufserlös bei ziemlich genau 29 Mio. US-Dollar. Damit handelt es sich natürlich eher um einen kleineren Verkauf von Berkshire Hathaway.

Warren Buffett besitzt jedoch weiterhin rund 18 Mio. A-Aktien an dem Videounternehmen sowie gleichzeitig 7,3 Mio. C-Aktien, was zeigt: Der vergleichsweise kleinere Verkauf sollte möglicherweise nicht überbewertet werden. Vor allem nicht im Gesamtportfolio von Berkshire Hathaway.

Die richtige Einordnung

Warren Buffett hält alleine mit den 18 Mio. A-Aktien noch ca. 400 Mio. US-Dollar in den Anteilsscheinen der Liberty Global, was zeigt: Ja, der Verkauf ist wirklich eher ein kosmetischer. Zudem wissen wir nicht, ob es sich hierbei um eine Beteiligung handelt, die eher auf Ted Weschler oder Todd Combs zurückgeführt werden kann. Ob Warren Buffett in einen derartigen, vergleichsweise kleinen, Verkauf involviert gewesen ist, ist daher fraglich.

Dass sich Berkshire Hathaway jetzt trotzdem von einem klassischeren Medienunternehmen trennt, könnte ein weiterer Schritt in Richtung teilweiser Erneuerung sein. Zugegebenermaßen wird das Orakel von Omaha sich nicht von Grund auf neu aufstellen. Trotzdem sind in den letzten Wochen und Monaten einige Beteiligungen der Old Economy aufgelöst worden und auch ein weiterer Verkauf bei Liberty Global könnte in diese Richtung gehen. Ein Indikator, der zwar mit Vorsicht zu genießen ist. Und, wie gesagt, vom Volumen her recht klein ist. Jedoch beobachtenswert sein könnte.

Konzentration auf das Wesentliche!

Trotzdem sollten sich Foolishe Investoren auf das Wesentliche konzentrieren. Selbst die Gesamtinvestition in die Liberty Global mit einem Gesamtvolumen von ca. einer halben Milliarde US-Dollar ist im 250 Mrd. US-Dollar schweren börsennotierten Portfolio von Berkshire Hathaway ein kleiner, vernachlässigbarer Klecks. Die Gesamtperformance wird das kaum tangieren.

In Anbetracht dieser Größenverhältnisse sowie auch der weiterhin weit über 100 Mrd. US-Dollar Cash werden Foolishe Investoren erkennen: Es handelt sich um Größenverhältnisse, die nicht spürbar sein werden. Zu viel Fokus ist hier daher definitiv nicht angebracht. Wer detailverliebt ist und auf einen Wandel innerhalb der Reihen von Berkshire Hathaway setzt, kann hier einen mengenmäßig kleinen weiteren Indikator erkennen.

