Warren Buffett verrät, wie man von einem Börsencrash profitieren kann

Warren Buffett, der sich seinem 90. Lebensjahr nähert, hat erfolgreich einige der schlimmsten Börsencrashs überstanden, die es je gegeben hat. Der schwarze Montag von 1987? Vorbei und vergessen. Die Finanzkrise von 2008? Eine ferne Erinnerung.

Jeder kann Geld verdienen, wenn die Aktienkurse steigen. Viel wichtiger ist, was der Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway in volatilen Märkten getan hat. Während wir uns dem Frühjahr 2020 nähern, sind Angst und Sorge überall zu spüren.

„Die Preise deuten darauf hin, dass eine globale Rezession vor der Tür steht“, sagte der Manager des FTSE 100-Fonds Standard Aberdeen Life am Dienstag.

Sollten die Anleger also alles verkaufen, sich in einen Bunker zurückziehen und ihre Aluhüte aufsetzen? Dosen mit Bohnen und Toilettenpapier horten?

Mach stattdessen Folgendes

Vor einem Jahrzehnt sagte Warren Buffett im Zuge der Subprime-Hypothekenkrise: „Solche Gelegenheiten kommen nur selten. Ein Klima der Angst ist der beste Freund eines Anlegers.“

Fallende Aktienkurse bewirken vor allem zwei Dinge. Sie verringern den Gesamtwert des Portfolios eines Anlegers. Aber sie bieten auch die Möglichkeit, große Unternehmen viel günstiger zu kaufen, als es bisher möglich war.

Das bedeutet, dass die Anleger zu Schnäppchenpreisen in Aktien mit 8 oder 9 % Dividendenrendite im FTSE 100 investieren können.

Der Vermögensverwalter und ISA-Betreiber Hargreaves Lansdown verrät täglich, welche Aktien mit hohen Renditen die Anleger am meisten kaufen. Die folgenden Aktien haben ein Kauf-Verkauf-Verhältnis von 88 % oder mehr: die führenden Versicherer Aviva und Legal & General, die Energieriesen BP und Royal Dutch Shell sowie die beliebte Privatkundenbank Lloyds.

Wenn man ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis berücksichtigt, sind einige dieser stabilen, superprofitablen Unternehmen zu Preisen erhältlich, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat.

Und während man in normalen Zeiten auf die Chance einer ernsthaften Kurssteigerung oft verzichten muss, wenn man eine ertragsstarke Dividendenaktie kauft, kann man im Moment beides haben. Das ist großartig.

Wie man profitiert

Marktrückgänge sollten als das angesehen werden, was sie sind: einige der besten Kaufgelegenheiten, sagt Warren Buffett. Stell dir vor, du bekommst die Chance, zehn Jahre in der Zeit zurückzugehen und dein vergangenes Ich zu treffen. Welche Aktien würdest du ihm zum Kauf anbieten, damit du von der Wertsteigerung und den Dividendenzahlungen der letzten zehn Jahre profitieren kannst?

Im Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway aus dem Jahr 2008 schrieb Warren Buffett: „Dieser Marktcrash stört Charlie [Munger] und mich nicht. Wir genießen solche Kursrückgänge, wenn wir über Mittel verfügen, um unsere Positionen zu erhöhen.“

Der letzte Punkt ist wichtig. Investiere kein Geld, von dem du dir nicht leisten kannst, es zu verlieren. Oder das Geld, das du für deine täglichen Ausgaben wie Miete, Kindergarten- oder Schulrechnungen oder Lebensmitteleinkäufe brauchst.

Die meisten von uns haben in den letzten Monaten wahrscheinlich erlebt, dass der Wert unserer Aktien und Anteile gefallen ist.

Aber die Märkte werden sich erholen. Deshalb ist die Zeit auf dem Markt - und nicht das Timing des Marktes - so wichtig. Lass den Zinseszins die Arbeit für dich erledigen und du wirst wahrscheinlich in zehn Jahren viel reicher sein als jetzt.

Ich gebe dir noch ein letztes Mal Warren-Buffett-Wissen mit auf den Weg.

„Im 20. Jahrhundert“, sagte er, „haben die Vereinigten Staaten zwei Weltkriege und andere traumatische und teure militärische Konflikte, die Große Depression, etwa ein Dutzend Rezessionen und Finanzpaniken, Ölschocks, eine Grippe-Epidemie und den Rücktritt eines in Ungnade gefallenen Präsidenten überstanden. Dennoch stieg der Dow von 66 auf 11.497.“ All diese Dinge gingen vorüber. Du kannst genauso gut davon profitieren.

The post Warren Buffett verrät, wie man von einem Börsencrash profitieren kann appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)?

Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Tom Rodgers auf Englisch verfasst und am 11.03.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat die Lloyds Banking Group empfohlen.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer