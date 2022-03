Warren Buffett: Während die Ölpreise explodieren, setzt er auf diese 2 Aktien!

Warren Buffett wurde schon oft abgeschrieben, doch gerade in Krisenzeiten zeigt sich nach wie vor seine Überlegenheit gegenüber vielen anderen Investoren. In diesen Situationen verliert er mit Berkshire Hathaway meist nur wenig, während die Konkurrenz oft ihr Geld verliert.

Warren Buffett im Aufschwung

In der aktuellen Krise haben beispielsweise DAX und S&P 500 seit Jahresanfang 2022 deutlich nachgegeben, während Berkshire Hathaway-Aktien weiter zulegten. Aktuell steht Warren Buffett mit 116,0 Mrd. US-Dollar (08.03.2022) wieder auf Platz fünf der Forbes-Liste, obwohl er schon viele seiner Aktien gespendet hat. Am Ende geht fast sein gesamtes Vermögen an wohltätige Zwecke.

Warren Buffett hat über die vergangenen Jahre immer höhere Summen in kurzfristige US-Anleihen geparkt. Auch er konnte nicht ahnen, wann eine neue Krise auftritt, aber er wusste zu 100 %, dass sie eines Tages den Markt trifft. Nun kommt seine Zeit, um unter den sinkenden Aktien die besten für den nächsten Aufschwung herauszusuchen.

Erdölpreis steigt rasant

Europa und die USA haben infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine harte Sanktionen verhängt. Dies führt zu einer Verknappung des Erdöl- und Gasangebotes, wodurch die Preise derzeit sehr rasant steigen. Heute (08.03.2022) verkündeten die USA und Großbritannien sogar, dass sie zukünftig kein russisches Öl mehr kaufen.

Europa müsste nachziehen, kann aufgrund seiner Abhängigkeit jedoch nicht und finanziert so den Krieg weiter. Der Erdölpreis steigt so Tag für Tag und ist mit 123,56 US-Dollar (Sorte Brent) nicht mehr weit von dem Hoch von 2008 bei 145,29 US-Dollar je Barrel entfernt.

Warren Buffett besitzt diese Ölaktien

Warren Buffett hatte bereits vor der Krise Chevron-Aktien gekauft. Wie so oft schlug der Investor bei niedrigen Kursen im vierten Quartal 2020 zu. Mittlerweile hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und steht bei einem Allzeithoch von 155,20 Euro (08.03.2022). Im dritten und vierten Quartal 2021 erhöhte Warren Buffett den Anteil noch einmal um 24,13 % beziehungsweise 33,24 %.

Chevron ist einer der größten Ölkonzerne der Welt und sowohl in der Förderung als auch in Raffineriegeschäft und Produktverkauf aktiv. 2021 erzielte er 155,61 Mrd. US-Dollar Umsatz und 15,63 Mrd. US-Dollar Gewinn. Warren Buffett hat sich darüber hinaus zu tiefen Kursen eine hohe Dividendenrendite gesichert.

Berkshire Hathaways zweite Ölaktie ist Occidental Petroleum. Zuletzt waren es 91,2 Mio. oder fast 10 % der ausstehenden Wertpapiere, die aktuell einen Wert von etwa 4,97 Mrd. US-Dollar besitzen (08.03.2022). 61,4 Mio. Aktien kaufte Warren Buffett erst am 02. bis 04. März 2022, sodass er selbst jetzt noch mit steigenden Kursen rechnet. Berkshire besitzt bereits seit 2019 Optionen, um zu 59,62 US-Dollar weitere 83,9 Mio. Aktien kaufen zu können.

Der Artikel Warren Buffett: Während die Ölpreise explodieren, setzt er auf diese 2 Aktien! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Christof Welzel besitzt Berkshire Hathaway-Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool