Warren Buffett warnte 1981 bereits vor Inflation: Aber nicht so, wie du denkst

Hast du gewusst, dass auch Warren Buffett sich bereits mit der Inflation beschäftigt hat? Genauer gesagt ist es sein Brief an die Aktionäre aus dem Jahre 1981 gewesen, in dem sich das Orakel von Omaha zu dem Thema geäußert hat.

Allerdings hat er dabei eine ungewohnte Perspektive eingenommen. Nicht die eines Investors, der Warren Buffett natürlich ist. Nein, sondern das Orakel von Omaha hat sich bezogen auf das Thema Inflation einen anderen Fokus ausgesucht.

Riskieren wir heute daher einen Blick darauf, welchen. Sowie natürlich auch, was das für jeden Foolishen Investor heißen könnte, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt.

Warren Buffett & die Inflation: Ein Zitat aus dem Jahr 1981

Warren Buffett hat diese Aussage zum Thema Inflation zwar bereits im Jahre 1981 getätigt. Allerdings ist das Thema so zeitlos, dass wir den Kerninhalt der Aussage auch heute noch für uns verwenden können. Selbst in den letzten 40 Jahren hat sich daran schließlich nichts verändert. Der noch deutlich jüngere Starinvestor schrieb damals:

Die Inflation wirkt wie ein gigantischer Bandwurm in einem Unternehmen. Dieser Bandwurm verzehrt präventiv die täglich benötigte Menge an Investitionsgeldern, unabhängig von der Gesundheit des Wirtsorganismus. Unabhängig von den Gewinnen eines Unternehmens muss es mehr für Forderungen, Vorräte und Anlagevermögen ausgeben, um einfach nur das Stückvolumen des Vorjahres zu erreichen.

Wirklich eine bemerkenswerte Aussage von Warren Buffett zum Thema Inflation. Wie wir unschwer erkennen können, wählt das Orakel von Omaha eine ihm doch sehr vertraute Perspektive: Nämlich die des Unternehmers. Der Starinvestor ist schließlich selbst auch einer. Entsprechend hat er sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen.

Inflation ist für Warren Buffett daher ein Mechanismus, der auch das Unternehmen betrifft. Es geht ihm darum zu betonen, dass eine konsequente Entwertung des Geldes die Investitionen eines Unternehmens beeinflusst. Unabhängig von der Finanzkraft des Unternehmens kann das ein Problem sein. Schließlich müssen diese höheren Aufwendungen ebenfalls wieder hereingeholt werden.

Was das für dich als Investor bedeutet

Das Zitat von Warren Buffett ist jedoch auch für dich als Investor von Bedeutung. Bei deiner eigenen Analyse kannst du beispielsweise darauf eingehen, wie sehr sich Inflation auf deine Unternehmen auswirkt. Beispielsweise könnte die Preissetzungsmacht ein starker Indikator sein, den es zu berücksichtigen gilt. Wenn ein Unternehmen mitsamt der Teuerung Preise erhöhen kann, ist das ein Vorteil.

Wenn nicht, könnten Gewinne und Renditen für Investoren geringer ausfallen. Insofern ist Inflation für Warren Buffett nicht nur ein Thema für Unternehmen. Nein, sondern auch für jeden Foolishen Investor, der nach einem Ausgleich sucht.

Der Artikel Warren Buffett warnte 1981 bereits vor Inflation: Aber nicht so, wie du denkst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool