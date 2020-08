Warren Buffett: „Wette niemals gegen Amerika!“ So kannst du diesem Rat jetzt folgen!

Eine Aussage von Warren Buffett klingelt mir seit dem Mai noch immer in den Ohren: Wette niemals gegen Amerika. Ich glaube, dass hier langfristig ein Fünkchen Wahrheit dran sein kann. Wobei man als Investor natürlich nicht vergessen sollte, dass es auch abseits der USA spannende Möglichkeiten geben kann.

Dennoch kann es für Foolishe Investoren ratsam sein, diesem Rat zu folgen. Wie? Das ist für die meisten jetzt die spannende Frage. Werfen wir daher einen Foolishen Blick auf drei verschiedene Möglichkeiten. Bestimmt wirst auch du dabei deinen persönlichen Weg finden.

1. Einzelne starke Aktien!

Ein erster Weg, wie man dem Warren-Buffett-Rat „Wette niemals gegen Amerika“ folgen kann, ist natürlich mithilfe von einzelnen Aktien. Das Orakel von Omaha ist dabei langfristig der Meinung, dass die US-Wirtschaft das Maß der Dinge bleiben und vermutlich langfristig starke Renditen erzielen wird. Das kann allerdings auf viele Wirtschaftsbereiche zutreffen.

Jetzt könnte allerdings ein idealer Zeitpunkt sein, um hier von spannenden neuen und disruptiven Technologien zu profitieren. Die USA sind und bleiben vermutlich auch weiterhin maßgeblich mitverantwortlich für sich wandelnde Prozesse. In Zeiten des Coronavirus womöglich einmal mehr.

Telemedizin? E-Commerce? Streaming? Alle solche Trendthemen und aussichtsreichen Aktien finden sich zu einem Großteil in den USA. Jetzt auf solche spannenden Kandidaten zu setzen, kann ein cleverer Schachzug sein, um langfristig zu profitieren. Hier gegen die USA zu wetten, könnte ein folgenschwerer Fehler sein. Insofern können US-Aktien auch weiterhin das Maß der Dinge bleiben.

2. Old-Economy? Die Warren-Buffett-Variante

Doch auch wenn man als Investor lieber der Old-Economy treu bleiben möchte, kann es ein cleveres Vehikel geben, um dem Warren-Buffet-Rat treu zu bleiben: Nämlich die Aktien von Berkshire Hathaway selbst. Auch wenn das Orakel bislang eher zögerlich investiert, so existiert hier doch ein zeitloses Portfolio mit vielen Aktien aus eher konservativen bis etablierten Bereichen. Hier wird es zwar vermutlich eher wenige Kursraketen geben. Dafür womöglich auf Jahre und Jahrzehnte solide Renditen.

Mithilfe der Aktie von Berkshire Hathaway ist man als Investor dabei breit diversifiziert unterwegs. Zudem könnte die Aktie derzeit unterschätzt werden, was ebenfalls am Zögern des Orakels von Omaha liegt. Das Blatt könnte sich mittel- oder langfristig jedoch wieder wenden.

Warren Buffett hat schließlich in den letzten Wochen mit dem Investieren begonnen. Wer als Investor daher glaubt, dass das Orakel von Omaha noch immer einen Plan verfolgt, der langfristig Rendite verspricht, für den könnte die Aktie von Berkshire Hathaway gerade jetzt interessant sein. Ein Großteil der Aktien entstammt auch hier jedenfalls der USA, weshalb man mit Berkshire Hathaway definitiv nicht gegen Amerika wettet.

3. Die marktbreite Lösung

Die reinste Form für all diejenigen, die nicht gegen Amerika wetten wollen, könnte allerdings etwas anderes sein: Nämlich gleich die ganze US-Wirtschaft gebündelt zu kaufen. Beispielsweise mit einem ETF oder kostengünstigen Indexfonds auf den S&P 500.

Tatsächlich hat auch Warren Buffett seinen Wette-niemals-gegen-Amerika-Rat mit der Empfehlung verknüpft, auf den breiten Markt zu setzen. Für die meisten Investoren sei das der einfachste und zugleich erfolgreichste Weg, um langfristig von der Stärke der US-Wirtschaft zu profitieren.

Immerhin, historisch gesehen kam der S&P 500 auf eine durchschnittliche Rendite pro Jahr von über 9 %. Auch das könnte zeigen, dass eine ETF-Lösung eine attraktive Wahl ist. Sowie, dass die US-Wirtschaft eine der führenden Nationen in vielerlei Hinsicht ist. Das könnte ebenfalls damit zusammenhängen, dass viele Senkrechtstarter der letzten Jahre aus den USA kamen. Insbesondere Tech-Aktien sind das Maß der Dinge gewesen.

Warren Buffett: Wette niemals gegen Amerika!

Warren Buffett hat es daher in diesem Jahr erneut sehr klar formuliert: In seinen Augen ist es ein Fehler, gegen Amerika zu wetten. Wie du jedenfalls diesem Rat folgen kannst, das dürftest du jetzt zumindest wissen.

