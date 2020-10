Warten auf das Rettungspaket

Einen Tag nach der stattfinden Tagung zum neuen US-Rettungspaket hielt sich der DAX erst einmal in der Range des Vortages auf. Abgaben am Nachmittag drückten ihn dann kurzzeitig unter die 12.700 und zeigten damit ein erneutes Minus auf. Wie lange muss man sich hier noch bis zu einer Entscheidung gedulden?

Noch immer kein Rettungspaket

Es hätte ein sehr positiver Monatsstart werden können. Aus der Vorbörse heraus gab es deutliches Kaufinteresse und fast schon eine Art Euphorie in Richtung der Entscheidung über ein weiteres US-Stimulus-Paket. Dieses wurde am Vorabend nicht verabschiedet, die Verhandlungen sind jedoch nur vertagt worden.

Damit startete der DAX zunächst freundlich und gab dann aber gleich zum Handelstart seinen "Vorschuss" wieder ab. Es folgte ein Rücklauf zu den Tiefs des Vortages, welche erst einmal hielten und erneut für einen Richtungswechsel sorgten.

Über die Marke von 12.800 Punkten schaffte es der Index jedoch nicht zurück, so dass am Nachmittag weitere Abgaben zu verzeichnen waren. Dabei wurden mit 12.671 Punkten beinahe die Tiefs vom Montag noch einmal getestet, die bei 12.660 Punkten liegen und darunter eine größere Kurslücke aufzeigen.

Zwar konnte die 12.700 zum Handelsende zurückerobert werden, doch es blieb per Saldo beim dritten Verlusttag in Folge für den Deutschen Aktienindex.

Das Intraday-Bild zeigt den heute sehr ruhigen Handel noch einmal auf:

Als Handelsspanne wurden 140 Punkte und damit genau der Mittelwert der letzten Monate im DAX verzeichnet. Diese Eckdaten gilt es noch einmal festzuhalten:

Eröffnung 12.812,08PKT Tageshoch 12.836,65PKT Tagestief 12.671,23PKT Vortageskurs 12.760,73PKT

Welche DAX-Aktien sorgten heute für Bewegung?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Den Verlierer des Tages hatten wir bereits im morgendlichen Marktgespräch mit unserem Händler herausgearbeitet. Es war die Bayer-Aktie:

Bayer hatte am Morgen den Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr zwar bestätigt, doch erwartet für 2021 nur einen Umsatz auf selbigem Niveau. Im Ergebnis läge man im kommenden Jahr darunter, wie aus Leverkusen mittgeteilt wurde. In diesem Zusammenhang sollen "zusätzliche operative Einsparungen in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr ab 2024" verabschiedet werden. Dies klang erst einmal nach Stellenstreichungen und belastete den Wert insgesamt schwer. Bis zum Jahrestief sind es nun noch wenige Prozentpunkte.

Gewinner des Tages war hingegen die Infineon AG. Hier strahlten die positiven Geschäftsaussichten von STMicro auf den ganzen Sektor ab. Der französische Chipkonzern kalkuliert nach einem nun besseren dritten Quartal für das Gesamtjahr 2020 mit einem Umsatz von mehr als 9,65 Milliarden US-Dollar. Das wäre eine erneute Umsatzerhöhung in diesem Jahr und begeisterte die Anleger.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie äußerte sich dieser abwartende Gesamttag im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Kurz beantwortet, ist nach dem leicht schwächeren Handelstag auch kein neues Signal im mittelfristigen Chartbild abzulesen. Die Zurückhaltung könnte also im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten anhalten und in der Bandbreite der bisherigen Wochenbewgung verharren:

Wenn es zu einer Einigung im US-Stimulus-Paket kommt, dürften die Kurse sich wieder stärker bewegen. Darüber informieren wir Sie gerne im kommenden Händler-Gespräch auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange morgen gegen 9.00 Uhr.

