Warten auf den Ausbruch: BASF-Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal weiter schwach!

Kennst du das? Man hat den Titel eines Unternehmens im Depot, bei dem es im Moment eigentlich gut läuft, aber der Kurs kommt einfach nicht vom Fleck. Solch eine Entwicklung kann man jetzt schon seit einigen Monaten bei der BASF-Aktie beobachten. Schlimmer noch. Sie weist trotz guter Nachrichten seit Mai sogar einen leichten Abwärtstrend auf.

Daran konnte auch die Bekanntgabe der Zahlen zum abgelaufenen Quartal nichts ändern. Obwohl diese sehr gut ausgefallen sind, legten die Papiere von BASF leicht den Rückwärtsgang ein. Könnte es auf dem aktuellen Kursniveau also nach einer Einstiegschance bei der Aktie aussehen? Blicken wir dazu einfach einmal auf die aktuelle Situation bei unserem Ludwigshafener Chemieriesen.

Die Nachrichtenlage bleibt positiv

Als am 27.10.2021 von BASF die Quartalsbilanz vorgelegt wurde, sagte Konzernlenker Martin Brudermüller: „Wir werden das Jahr schwungvoll zum Abschluss bringen, auch wenn die Dynamik etwas abgenommen hat.“ Und er fügte hinzu: „Wir haben keine Indikation, dass von den Kunden weniger bestellt wird.“ Es ist die hohe Nachfrage, die ihn optimistisch stimmt. Sie sei außer vonseiten der Automobilindustrie hoch. Und dieser Trend dürfte sich auch 2022 fortsetzen.

Doch schauen wir einmal auf die im dritten Quartal erzielten Ergebnisse. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 42 % auf 19,67 Mrd. Euro gesteigert werden. Und wie sieht es beim EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) vor Sondereinflüssen aus? Hier ging es gegenüber dem Vergleichszeitraum sogar um 221 % auf 1,87 Mrd. Euro nach oben. Es ist also meines Erachtens deutlich zu erkennen, dass BASF die Coronakrise wohl hinter sich gelassen hat.

Da die weltweite Konjunkturerholung wieder die Kassen klingeln lässt, kann BASF einmal mehr seine Jahresprognose anheben. Und dies, obwohl man davon ausgeht, dass die weltwirtschaftliche Lage in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres weiterhin durch Lieferengpässe beeinträchtigt werden. Das Chemieunternehmen traut sich nun einen Jahresumsatz zu, der zwischen 76 und 78 Mrd. Euro liegen soll. Und beim EBIT vor Sondereinflüssen will man sich zum Jahresende in einer Spanne von 7,5 bis 8,0 Mrd. Euro bewegen.

Blicken wir auf die Aktie

Die gute Nachrichtenlage konnte der BASF-Aktie allerdings noch keine positiven Impulse verleihen. Sie kann weiterhin nicht an ihre alten Erfolge anknüpfen und knickte zuletzt noch etwas weiter ein. Mit 62,28 Euro (29.10.2021) verabschiedete sie sich heute sogar mit einem etwas tieferen Kurs als noch Anfang des Jahres ins Wochenende. Mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10 weist sie aktuell eine recht niedrige Bewertung auf. Und als Dividendenrendite lässt sich beim aktuellen Kurs ein Wert von 5,3 % ermitteln.

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es der BASF-Aktie wieder Auftrieb geben könnte, wenn die Jahresziele auch tatsächlich erreicht werden. Sollte ich an dieser Stelle richtig liegen, dann könnte das aktuelle Kursniveau rückblickend vielleicht eine Gelegenheit gewesen sein, um günstig bei BASF einzusteigen. Interessierte Investoren könnten sich also vielleicht einmal etwas intensiver mit der Aktie von BASF beschäftigen.

