Warten auf US-Arbeitsmarkt-Daten - Rangliste zum Dax-Umbau erwartet

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag halten die Börsianer die Füße still. Außerdem könnte der Indexumbau der Dax-Familie für Bewegung sorgen, der am Abend zementiert wird. Die Auto-Branche guckt auf die August-Zahlen der KfZ-Neuzulassungen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048,