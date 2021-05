Warum Amazon immer noch mit massivem Wachstum rechnet

Der Geschäftsbericht von Amazon zum ersten Quartal, der letzten Donnerstagnachmittag veröffentlicht wurde, hatte eine Menge zu bieten.

Der Umsatz im Quartal stieg um 44 % auf 108,5 Milliarden US-Dollar, das stärkste Wachstum in fast einem Jahrzehnt, aufgrund einer guten Leistung in den internationalen Märkten, da viele Teile Europas während des Zeitraums wieder unter Lockdown waren.

Die Gewinne stiegen dank des Wachstums in margenstarken Geschäftsbereichen wie Amazon Web Services, Drittanbieterdienste und Werbung weiter an. Der E-Commerce entwickelte sich zu einem beträchtlichen Gewinngenerator und trug 4,7 Mrd. US-Dollar zum operativen Gewinn bei, einschließlich 1,3 Mrd. US-Dollar aus den internationalen Märkten, wo das Unternehmen in der Vergangenheit mit Verlust gearbeitet hat. Das Unternehmen schloss mit einem Gewinn pro Aktie von 15,79 US-Dollar ab, was mehr als eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet und deutlich über den Schätzungen von 9,54 US-Dollar liegt.

Allerdings zeigt eine Zahl mehr als jede andere in dem Bericht, warum Amazon noch Großes vorhat.

„Es ist immer Tag 1“

In den letzten vier Quartalen hat Amazon satte 45,4 Milliarden US-Dollar für Investitionen ausgegeben, mehr als doppelt so viel wie in den zwölf Monaten zuvor. Das Unternehmen investiert aggressiv in eine Vielzahl von Geschäftsbereichen, darunter neue Amazon-Fresh-Supermärkte, Cloud-Infrastruktur und sprachgesteuerte Technologie. Aber der größte Treiber dieses Investitionswachstums ist die Logistik.

Auf der Telefonkonferenz sagte Chief Financial Officer Brian Olsavsky, dass das Unternehmen seine Fulfillment-Kapazitäten um 50 % erweitert habe, und verwies auf die Eröffnung neuer Fulfillment-Zentren, Infrastruktur für die „mittlere Meile“ wie Sortierzentren, Lkw-Anhänger und Flugzeuge, sowie Lieferstationen für die letzte Meile für seine Servicepartner.

Die Höhe der Investitionen, die das Unternehmen tätigt, zeigt, dass Amazon, obwohl es nach Umsatz das zweitgrößte Unternehmen in den USA ist, immer noch große Wachstumspläne hat, vor allem da es in neuen Bereichen wie dem Gesundheitsbereich und seiner automatisierten Kassentechnologie Just Walk Out experimentiert. Wie CEO Jeff Bezos zu sagen pflegt, ist es bei Amazon immer „Day One“, was bedeutet, dass das Unternehmen darauf abzielt, weiterhin wie ein Start-up zu handeln, obwohl es eines der größten Unternehmen der Welt ist.

Das Diagramm unten zeigt, dass Amazons Investitionsausgaben, ein Proxy für Investitionen in das Wachstum eines Unternehmens, jetzt weit vor denen seiner Big-Tech-Konkurrenten liegen.

Amazons Investitionsausgaben (letzte zwölf Monate), Daten von Y-CHARTS

Bemerkenswert ist, dass die Investitionen der Konkurrenten größtenteils auf einem Plateau stagnieren, während bei Amazon diese Ausgaben durch die Decke gehen, da das Unternehmen in neue Branchen vordringt und die Chancen nutzt, die sich während der Pandemie eröffnet haben. Amazon ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus.

Was dies für Investoren bedeutet

Es ist schwer zu unterschätzen, wie beträchtlich die 45,4 Milliarden US-Dollar an Investitionen im vergangenen Jahr waren. Das ist mehr als alle bis auf etwa 70 Unternehmen in den USA im letzten Jahr an Umsatz generiert haben. Die meisten Unternehmen könnten niemals an dieses Tempo der Infrastrukturausgaben herankommen, selbst wenn sie es wollten.

Es ist auch wichtig anzumerken, dass die Investoren Amazon zutrauen, so viel auszugeben. Der Aktienkurs von Walmart fiel im Februar, nachdem das Unternehmen sagte, dass seine Investitionsausgaben auf 14 Milliarden US-Dollar steigen würden, während die Investoren die Aktien von Target auf Talfahrt schickten, nachdem der Einzelhändler prognostizierte, dass seine jährlichen Investitionsausgaben auf 4 Milliarden US-Dollar steigen würden.

Eine weitere Sache, die Amazon von der Meute trennt, ist, dass niemand jemals fragt, ob es Pläne habe, Aktien zurückzukaufen oder auf andere Weise Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Es ist klar, dass es sich voll und ganz auf das Wachstum konzentriert. Das Unternehmen hat unzählige Möglichkeiten, in sein Geschäft zu reinvestieren, wie zum Beispiel die Erweiterung der Fulfillment-Kapazitäten, die Beschleunigung der Auslieferung, das Hinzufügen neuer Inhalte zu Prime Video, den Bau neuer Rechenzentren für AWS, das Experimentieren mit neuen Technologien oder die Entwicklung von Innovationen beispielsweise im Gesundheitsbereich oder dem stationären Einzelhandel. Ein weiteres Zeichen dafür, dass das Unternehmen weiterhin mit einem schnellen Wachstum rechnet, ist die Tatsache, dass die Anzahl der Mitarbeiter im letzten Jahr um 51 % auf 1,27 Millionen gestiegen ist.

Während Amazons rasantes Umsatzwachstum sich abschwächen sollte, wenn der Rückenwind der Pandemie nachlässt, hat das Unternehmen nicht die Absicht, seine Investitionen zu drosseln. Es ist zu erwarten, dass es seine Investitionsausgaben weiter steigern wird und dass diese Ausgaben die Einnahmen noch weiter antreiben werden.

