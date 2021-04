Warum AT&T eine klassische Warren-Buffett-Aktie sein könnte

Könnte die Aktie von AT&T eine klassische Möglichkeit für Warren Buffett sein? Wer sich diese Frage stellt, der blickt mit einem unternehmensorientierten Blickwinkel auf die Anteilsscheine. Das impliziert zwar auch die Bewertung, aber vor allem Wettbewerbsvorteile, den Cashflow und andere unternehmensorientierte Faktoren einer Aktie.

Grundsätzlich bin ich der Meinung: Ja, es könnte einige spannende Faktoren geben, die die Aktie von AT&T besitzt, die Warren Buffett gefallen könnten. Dieses Gesamtpaket wollen wir uns heute einmal etwas näher ansehen. Vielleicht ist der Mix ja auch für Foolishe Investoren einen näheren Blick wert.

AT&T: Eine Aktie für Warren Buffett …?

Das, was vielen Investoren beim Blick auf die Aktie von AT&T derzeit auffällt, dürfte vor allem die preiswerte Bewertung sein. Auch Warren Buffett schätzt es, Qualität zu einem günstigen Preis zu kaufen. Der Preis könnte daher bestechend sein. Auf Basis eines frisch verkündeten Quartalsergebnisses von 0,86 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis schließlich gerade so bei ca. 10. Die derzeitige Dividendenrendite beläuft sich außerdem auf über 6,5 %. Ein attraktives Bewertungsmaß, vielleicht auch für das Orakel von Omaha.

Ein zweiter Faktor, der Warren Buffett mit Blick auf AT&T und die Zahlen gefallen könnte, ist das cashflowintensive Geschäftsmodell. Der US-Konzern hat im letzten Quartal einen starken freien Cashflow von insgesamt 5,9 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Das Orakel von Omaha schätzt profitable Unternehmen mit einem starken Cashflow. Dieser Wert hat übrigens gemessen an der aktuellen üppigen Dividende zu einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 63,5 % geführt. Gemessen an dieser Zahl könnte daher noch Potenzial vorhanden sein. Egal ob für die Dividende oder aber für Investitionen.

AT&T besitzt außerdem ein eigentlich alltägliches Geschäftsmodell, was Warren Buffett ebenfalls gerne sieht. Das Orakel von Omaha kann zugegebenermaßen mit dem Streaming vermutlich weniger anfangen. Trotzdem könnte der Starinvestor das Marktpotenzial und die moderaten Wachstumsmöglichkeiten erkennen. Das Kerngeschäft bleiben hingegen Mobilfunkanschlüsse, die jetzt von der 5G-Technologie profitieren könnten. Sowie in Teilen das Kabelgeschäft, wobei sich der US-Konzern zuletzt von DirectTV getrennt hat. Insbesondere die 5G-Technologie könnte jedoch ein Markt sein, auf den Warren Buffett setzt. Immerhin hat das Orakel von Omaha in Verizon investiert.

Möglichkeit könnte vorhanden sein

Vermutlich gibt es Gründe, warum die Wahl von Warren Buffett zunächst auf Verizon gefallen ist und nicht auf die günstigere Aktie von AT&T. Vielleicht sieht das Orakel von Omaha dort mehr Potenzial oder solidere Wachstumsmöglichkeiten. Zugegebenermaßen ist AT&T zuletzt eher häufig operativ stagniert.

Wundern würde es mich in Anbetracht der Ausgangslage jedoch nicht, wenn Warren Buffett auch eine Beteiligung bei AT&T wagen würde. Mit Blick auf die Bewertung, moderate Wachstumsmöglichkeiten und das cashflowintensive Geschäftsmodell mit alltäglichem Ansatz sind attraktive Faktoren womöglich vorhanden.

Der Artikel Warum AT&T eine klassische Warren-Buffett-Aktie sein könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool