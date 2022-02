Warum Cathie Wood so optimistisch bei Bitcoin ist

Cathie Wood und ihre Firma ARK Invest wurden zu Beginn der Pandemie durch den Erfolg der auf Innovation ausgerichteten Strategien berühmt. Ihr Vorzeigemodell, der börsengehandelte Fonds ARK Innovation ETF, erzielte im Jahr 2020 eine Gesamtrendite von 157 %. Bei einer Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, in bahnbrechende Technologien zu investieren, ist es kein Wunder, dass Cathie Wood ihren Kunden auch ein Engagement in Kryptowährungen anbietet.

Aber was meine Aufmerksamkeit erregte, war ein Forschungsbericht mit dem Titel Big Ideas 2022, der kürzlich von ARK Invest veröffentlicht wurde. Er enthielt ein unglaublich optimistisches Kursziel für Bitcoin: 1,36 Millionen US-Dollar pro Coin bis 2030. Basierend auf dem aktuellen Kurs der Top-Kryptowährung von 40.500 US-Dollar bedeutet dies einen gigantischen Gewinn von etwa dem 32-fachen! Und es ist mehr als das Doppelte von Woods bisherigem Ziel von 500.000 US-Dollar.

Schauen wir uns genauer an, warum diese berühmte Investorin so optimistisch in Bezug auf Bitcoin ist.

Mögliche Anwendungen

Das hohe Kursziel von ARK Invest basiert darauf, dass die Verbreitung von Bitcoin in den nächsten Jahren deutlich zunimmt. In dem Bericht werden acht spezifische Verwendungszwecke genannt, mit detaillierten Zielen, die bis 2030 erreicht werden sollen.

Bitcoin wird für 50 % der weltweiten Überweisungen verwendet.

Ohne die vier wichtigsten Länder macht Bitcoin in den Schwellenländern 10 % der Geldmenge M2 (Bargeld und alle Guthaben auf Giro- und Sparkonten) aus.

Bitcoin wird für 25 % des Abwicklungsvolumens der US-Banken verwendet.

Bitcoin wird 1 % der gesamten Staatsreserven ausmachen.

Vermögende Privatpersonen werden 5 % ihres Vermögens in Bitcoin halten.

Institutionelle Investoren werden 2,55 % ihres Portfolios in Bitcoin anlegen.

Bitcoin wird 5 % der Bargeldbestände in den Bilanzen der S&P 500-Unternehmen ausmachen.

Bitcoin wird 50 % des Wertes von Gold erreichen.

„Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass Bitcoin das Potenzial hat, die Geldgeschichte zu verändern, indem er finanzielle Freiheit und Ermächtigung auf faire, globale und dezentrale Weise ermöglicht“, schreibt der Analyst Yassine Elmandjra von ARK Invest. Diese Aussage könnte nicht unorigineller sein, da jeder Bitcoin- und Krypto-Enthusiast genau das Gleiche glaubt. Was aber offensichtlich auffällt, ist das Kursziel von fast 1,4 Millionen US-Dollar pro Coin.

Da Bitcoin keine Einnahmen, keinen Nettogewinn und keinen freien Cashflow wie ein traditionelles Unternehmen erwirtschaftet, ist es fast unmöglich, ihn zu bewerten. Daher ist die beste Schätzung, die man abgeben kann, der Versuch, seine mögliche Verbreitung in unserer globalen Wirtschaft vorherzusagen. Ich stimme mit ARK Invest überein, dass diese acht Szenarien die vielversprechendsten für Bitcoin sind, aber letztendlich ist es nur eine Vermutung, wie stark die Kryptowährung tatsächlich in das Finanzsystem integriert wird.

Es gibt auch Risiken zu bedenken. Regierungen und Finanzinstitute, zwei der mächtigsten und einflussreichsten Organisationen, könnten Bitcoin verbieten. Außerdem könnte die Öffentlichkeit einfach das Interesse verlieren und die Technologie könnte sich nicht durchsetzen, wie viele hoffen.

Nimm diese Prognose mit Vorsicht zur Kenntnis

Ich bin selbst Bitcoin-Besitzer, aber selbst ich dämpfe hier meine Erwartungen. Das liegt daran, dass Cathie Woods Firma, ARK Invest, Beratungsgebühren auf der Grundlage des verwalteten Vermögens verdient. Folglich verdient sie mehr Geld, wenn sie mehr Kapital verwaltet. Um das Interesse der Anleger an den Finanzprodukten der Firma zu wecken, ist es oft notwendig, spektakuläre und außerordentliche Kursziele zu veröffentlichen,

Deshalb sollten Investoren nicht einfach blindlings dem folgen, was ein bekannter Investor sagt. Es ist immer am besten, unabhängig zu denken, vor allem, wenn es um etwas so Aufstrebendes, Spekulatives und Unentwickeltes wie Bitcoin geht. Das macht dich letztendlich zu einem besseren Investor.

Der Artikel Warum Cathie Wood so optimistisch bei Bitcoin ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Foto: Getty Images