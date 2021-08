Warum defensive Aktien einen nicht vor einem Absturz an der Börse schützen können

Die Aktienkurse waren letzten Dienstagmorgen etwas durchwachsen.

Eine Aktie aus einem traditionell defensiven Bereich des Marktes verzeichnete nach den Ergebnissen einen starken Rückgang.

Erhöhte Bewertungen können selbst defensive Aktien riskant machen.

Wichtige Punkte

Die Anleger waren in letzter Zeit sehr nervös, und das zeigte sich letzten Dienstagmorgen an der Börse. Die Wall Street machte einen Teil der frühen Verluste wieder wett, aber die wichtigsten Indizes blieben uneinheitlich, da die Marktteilnehmer versuchten, die Sorgen um die Pandemie mit den Anzeichen eines anhaltenden Wirtschaftswachstums in Einklang zu bringen. Um 11:30 Uhr EDT stieg der Dow Jones Industrial Average um 58 Punkte auf 34.897 Punkte. Der S&P 500 gab jedoch um 3 Punkte auf 4.384 Punkte nach, und der Nasdaq Composite fiel um 89 Punkte auf 14.592 Punkte.

In Zeiten der Ungewissheit wenden sich viele Anleger defensiven Aktien in Bereichen wie Basiskonsumgütern zu. Da jedoch eine große Anzahl von Aktionären alle den gleichen Schutz vor einem Börsencrash suchen, können die Bewertungen defensiver Aktien bis zu einem Punkt steigen, an dem sie genauso anfällig für Enttäuschungen sind wie jede andere Aktie.

Das mussten die Anleger von Clorox feststellen, und es ist eine gute Warnung für alle Anleger, die sich zu sehr auf den angeblich crashsicheren Ruf defensiver Aktien verlassen.

Clorox hat Probleme

Die Aktien von Clorox fielen letzten Dienstagmorgen um mehr als 11 %. Der Hersteller von Bleichmitteln und anderen Haushaltsreinigern konnte seine Anleger nicht davon überzeugen, dass er sein massives Wachstum des vergangenen Jahres fortsetzen kann.

Die Zahlen von Clorox für sein viertes Geschäftsquartal, das am 30. Juni endete, waren geradezu hässlich. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 9 %, und der bereinigte Gewinn brach im Jahresvergleich um 61 % auf 0,95 US-Dollar pro Aktie ein. Der organische Umsatz sank um 10 %.

Clorox sah sich in allen Geschäftsbereichen unter Druck. Der Bereich Gesundheit und Wellness musste einen Umsatzrückgang von 17 % hinnehmen, während der Umsatz mit Lifestyle-Produkten um 3 % sank. Der Lichtblick war ein Anstieg der internationalen Umsätze um 5 %, obwohl die Umsätze in diesem Segment ohne eine Übernahme zurückgegangen wären.

Das Unternehmen machte für den Rückgang vor allem die im Vergleich zu den schlimmsten Zeiten der Pandemie verlangsamte Nachfrage nach Produkten verantwortlich. Clorox betonte, dass, wenn man zwei Jahre zurückgeht, um die Auswirkungen der Pandemie herauszurechnen, der Umsatz über den längeren Zeitraum um 13 % gestiegen ist. Dennoch haben die höheren Rohstoffkosten die Ersparnisse aus den Effizienzbemühungen zunichte gemacht und das Ergebnis belastet.

Schlimmer noch: Clorox erwartet, dass die schwierigen Zeiten anhalten werden. Das Unternehmen rechnet im Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzrückgang von 2 % bis 6 % und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,40 bis 5,70 US-Dollar für das Gesamtjahr, was einem Rückgang von mehr als 20 % gegenüber dem gerade abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 entspricht. Es wird davon ausgegangen, dass sich die höheren Rohstoffkosten fortsetzen und die Bruttomarge um etwa 3 bis 4 Prozentpunkte verringern werden.

Der Preis des Schutzes

Mit dem letzten Kursrückgang sind die Aktien von Clorox gegenüber ihrem Höchststand vor etwa einem Jahr um fast ein Drittel gefallen. Das ist ein massiver Rückgang, vor allem, wenn man bedenkt, dass sich der breitere Markt im gleichen Zeitraum eigentlich recht gut entwickelt hat.

Wenn man sich jedoch die längerfristigen Trends ansieht, erkennt man, wie sehr defensive Anleger bereit waren, die Aktie von Clorox hoch zu treiben. In nur acht Monaten Ende 2019 und Anfang 2020 stiegen die Aktien um fast 60 %, was vor allem auf die Hoffnung zurückzuführen war, dass die Aktie einen Schutz vor einer Baisse bieten würde. Um fair zu sein, war diese Strategie erfolgreich, um den Abschwung der Aktien im Februar und März 2020 zu vermeiden, aber wie sich herausstellte, wurden die Rückgänge eher verschoben, als dass sie vollständig beseitigt wurden.

Keine Aktie ist eine sichere Sache, und selbst Unternehmen, die den Ruf haben, clevere defensive Titel zu sein, sind nicht immer erfolgreich. Die heutigen Verluste von Clorox zeigen, dass selbst Aktien, die sicher erscheinen, hohe Verluste erleiden können, und Anleger müssen auf alles vorbereitet sein, was kommen kann - auch auf einen Crash, bei dem Clorox und andere defensive Aktien zusammen mit dem Gesamtmarkt fallen.

