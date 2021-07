Warum die Alibaba-Aktie schon 39 % gefallen ist!

Alibaba-Aktien verlieren weiter an Wert. Allein heute waren es 5,64 %. Vom Hoch im Oktober 2020 sind es schon mehr als 39 % (26.07.2021). Doch warum fallen sie, obwohl sich das Geschäft weiterhin gut entwickelt?

Zunehmende Regulierung trifft auch Alibaba

Der chinesische Staat geht in den letzten Monaten zunehmend gegen Entwicklungen vor, die ihm nicht gefallen. So haben viele chinesische Technologie-Unternehmen eine Größe und Macht erreicht, die der Regierung nicht gefällt. Schon im vergangenen Jahr hielten sich deshalb Gerüchte, sie würde gegen Alibaba und weitere Konzerne entsprechende Maßnahmen einleiten.

Den Stein zum Rollen brachte schließlich ein sehr mutiger Alibaba-Gründer Jack Ma, der die chinesische Politik im vergangenen Jahr (2020) kritisierte. Seitdem wurden verschiedene Maßnahmen gegen ihn und Alibaba eingeleitet. So musste der Konzern den Börsengang seiner Ant Group absagen, die zudem nun einer strengeren Regulierung unterliegt.

Dann folgte eine Kartellstrafe in Höhe von etwa 2,8 Mrd. US-Dollar, weil Alibaba nach Einschätzung der Regulierung den Wettbewerb eingeschränkt hat. Zwar handelt es sich nur um Gerüchte, aber weitere Schritte könnten ebenfalls eine Aufspaltung des Konzerns zur Folge haben.

Zuletzt kam eine weitere Negativmeldung hinzu. So berichtet das „Wall Street Journal“ über chinesische Pläne, eine eigene Digitalwährung (e-CNY) einführen zu wollen. So könnte der Einfluss des Bitcoin weiter zurückgedrängt werden. Dem Artikel nach zwingt die Regierung allerdings auch Alibabas Tochter Ant Group und Tencent bei der Einführung zur Mithilfe. Mit dem e-CNY könnte Alibabas Zahlungsdienst Alipay an Einfluss und Kunden verlieren. Die Tencent-Aktie steht derzeit ebenfalls zunehmend unter Druck.

Risiken chinesischer Aktien

Anders als in westlichen Ländern sind chinesische Unternehmen dem Staat ausgeliefert und können sich, wenn es darauf ankommt, kaum zur Wehr setzen. Genau das ist der große Unterschied zu europäischen, amerikanischen oder anderen Aktien aus europäischen Ländern. Wenn die Regierung willig ist, könnte sie Unternehmen wie Alibaba ebenfalls von einen Tag auf den anderen schließen.

Ein aktuelles Beispiel dafür sind Chinas private Bildungsvermittler. So verkündete der Staat in der vergangenen Woche, Unternehmen des Sektors in Non-Profit-Organisatoren umwandeln zu wollen (26.07.2021). Darauf hin fiel zum Beispiel die New Oriental Education-Aktie um mehr als 61 %. Vom Hoch hat sie bereits mehr als 87 % eingebüßt (26.07.2021). Zuvor besaß sie bereits eine Marktkapitalisierung von mehreren Mrd. US-Dollar.

In einem nächsten Schritt könnte chinesischen Unternehmen der Börsengang in Amerika verboten werden, um den heimischen Finanzplatz zu stärken und die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.

Fazit

Die Zeiten, in denen große chinesische Technologieaktien ein blinder Kauf waren, sind damit vorbei. Viele Werte wie Alibaba werden jetzt günstig. Doch vielleicht ist es keine schlechte Idee, abzuwarten, bis sich die Meldungen aus der chinesischen Regierung wieder wirtschaftsfreundlicher zeigen.

Der Artikel Warum die Alibaba-Aktie schon 39 % gefallen ist! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. und Tencent Holdings und empfiehlt New Oriental Education & Technology Group.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Alibaba