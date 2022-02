Warum die Argumente für Bitcoin als Inflationsabsicherung bröckeln

Der Preis von Bitcoin korreliert nicht stark mit der Inflation, da die Inflationsrate stark gestiegen ist.

Das Hauptproblem ist, dass Investoren Bitcoin anscheinend nicht anders bewerten als andere Kryptowährungen.

Es ist trotzdem möglich, dass Bitcoin in Zukunft ein Inflationsschutz sein könnte.

Wichtige Punkte

Es ist noch gar nicht so lange her, dass viele Anleger Bitcoin als ideale Absicherung gegen die Inflation betrachteten. Sie argumentierten, dass die Kryptowährung in einem wichtigen Punkt mit Gold vergleichbar sei, das lange Zeit als solider Inflationsschutz galt. Bitcoin sei eine begrenzte Ressource, da es nur maximal 21 Millionen Münzen geben dürfe.

Diese Theorie hat jedoch nicht mehr den Glanz, den sie früher mal hatte. Hier ist der Grund, warum die Argumente für Bitcoin als Inflationsschutz bröckeln.

Die Zahlen lügen nicht

Die Inflation blieb im letzten Jahrzehnt niedrig. Währenddessen verzeichnete Bitcoin beeindruckende Zuwächse. Es gab keinen zwingenden Grund, die Idee zu verwerfen, dass die Kryptowährung eine gute Absicherung gegen die Inflation sein könnte, da die Inflationsraten auf einem historischen Tiefstand lagen.

Dann änderte die COVID-19-Pandemie alles. Die Bundesregierung reagierte aus Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie mit beispiellosen Konjunkturpaketen. Gleichzeitig führten Unterbrechungen der Lieferkette dazu, dass viele Unternehmen mit der Nachfrage nicht Schritt halten konnten. Nach einem langen Winterschlaf begann die Inflation wieder ihr hässliches Haupt zu erheben.

Es war das perfekte Szenario für Bitcoin, um zu zeigen, wie großartig er als Inflationsschutz sein kann. Aber das tat er nicht.

BITCOIN KURS. DATEN VON YCAHRTS

Nein, Bitcoin ist nicht komplett zusammengebrochen. Aber in den letzten 12 Monaten hat die Kryptowährung die Anleger auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen. Er ist gestiegen, aber nur um etwas mehr als 20 %. Bitcoin befindet sich derzeit in der Nähe seines niedrigsten Standes seit sechs Monaten.

Die Inflationsrate hat sich im gleichen Zeitraum jedoch mehr als verfünffacht. Die Zahlen lügen nicht: Bitcoin hat sich als miserable Absicherung gegen die Inflation erwiesen.

Das grundlegende Problem von Bitcoin

Warum schützt Bitcoin nicht besser gegen die Inflation? Einen möglichen Grund können wir leicht ausschließen. Es liegt nicht daran, dass eine große Anzahl neuer digitaler Münzen geschürft wurde. Die Zahl der im Umlauf befindlichen Bitcoins ist in den letzten 12 Monaten um weniger als 1,8 % gestiegen.

Das Hauptproblem für Bitcoin besteht darin, dass ein Vermögenswert nur dann als Inflationsschutz dienen kann, wenn die Anleger tatsächlich glauben, dass er seinen Wert auch bei steigender Inflation behält. Es ist völlig klar, dass das bei Bitcoin nicht der Fall ist.

Bitcoin ist nur so wertvoll, wie die Anleger glauben, dass er es ist. Er hat keinen echten inneren Wert wie Aktien.

Die Anleger denken, dass Kryptowährungen im Allgemeinen riskant und unbeständig sind. Und sie scheinen Bitcoin mit allen anderen digitalen Münzen in einen Topf zu werfen. Bitcoin ist in den letzten drei Monaten ungefähr genauso stark gefallen wie einige Altcoins wie Dogecoin.

Eine Absicherung, die auf sich warten lässt?

Wirf das Handtuch, was Bitcoin als Inflationsschutz angeht, noch nicht. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Kryptowährung genau das ist, was sich die Investoren erhofften.

Eine höhere Akzeptanz der Kryptowährung wäre hilfreich. Je mehr Nutzen der Bitcoin in der realen Welt hat, desto mehr wird seine Bewertung gerechtfertigt sein. Irgendwann könnte der Wert der digitalen Münze stabiler werden.

Dann könnten die Schwankungen von Bitcoin viel stärker mit der Inflationsrate korrelieren, als es jetzt der Fall ist. Noch ist die Kryptowährung kein Inflationsschutz, aber sie könnte ein Schutz sein, der auf sich warten lässt.

Der Artikel Warum die Argumente für Bitcoin als Inflationsabsicherung bröckeln ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 30.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images