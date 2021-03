Warum die Fresenius-Aktie der Traum eines jeden Einkommensinvestors ist

Yep, die Fresenius-Aktie ist der Traum eines jeden Einkommensinvestors. Oder sollte es vielleicht sein. Das hängt womöglich nicht unbedingt mit der aktuellen Dividendenrendite zusammen. Wobei auch diese alles andere als verkehrt ist.

Das Management der Fresenius-Aktie hat schließlich verkündet, in diesem Jahr eine Dividende von 0,88 Euro je Aktie auszahlen zu wollen. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 37,32 Euro beläuft sich die Dividendenrendite auf ca. 2,35 %. Schlecht ist das wirklich nicht.

Allerdings existieren andere Gründe, weshalb die Fresenius-Aktie der Traum vieler Einkommensinvestoren sein sollte. Genau das soll uns im Folgenden etwas näher beschäftigen.

Fresenius-Aktie: Wachstum & Potenzial

Ja, wie gesagt, die Fresenius-Aktie besitzt derzeit eine niedrige Dividendenrendite. Allerdings muss das nicht zwangsläufig auch in Zukunft der Fall sein. Und ist es heute nicht für Investoren, die bereits vor etlichen Jahren investiert haben. Der Grund ist das stetige Dividendenwachstum, das der DAX-Dividendenaristokrat inzwischen besitzt.

Die Fresenius-Aktie erhöht nämlich nicht bloß seit inzwischen 27 Jahren jedes Jahr die eigene Dividende. Nein, auch die Qualität stimmt. Selbst in moderaten bis durchwachsenen Jahren wie dem letzten gibt es eine Dividendenerhöhung von ca. 5 % im Jahresvergleich. In wachstumsstärkeren Jahren hat das Dividendenwachstum teilweise auch deutlich höher gelegen. Zwischen den Ausschüttungen für die Jahre 2016 und 2017 ist die Dividende beispielsweise von 0,62 US-Dollar auf 0,75 US-Dollar erhöht worden. Das entsprach einem Wachstum von fast 21 %. Keine Seltenheit in der Historie des DAX-Dividendenaristokraten.

Das Dividendenwachstum kann daher für die zukünftigen Renditen ein wichtiger Katalysator sein. Wobei auch die Qualität stimmt. Wie gesagt: Die Fresenius-Aktie ist inzwischen ein waschechter Dividendenaristokrat mit über 25 Jahren beständiger Dividendenerhöhungen. Das ist zumindest ein wichtiger Indikator für die Zukunft.

Allerdings gibt es trotz der soliden Dividendenrendite auch aus dem Stegreif weiteres Potenzial: Gemessen an einem 2020er-Gewinn je Aktie von 3,22 Euro liegt das Ausschüttungsverhältnis schließlich bei lediglich 27,3 %. Oder anders ausgedrückt: Die Dividendensumme der Fresenius-Aktie könnte sich aus dem Stegreif mehr als verdreifachen. Neben Dividendenmöglichkeiten schafft das Raum für Investitionen in Wachstum.

Bonus: Eine günstige Bewertung

Neben dem Dividendenwachstum und dem weiteren Potenzial gibt es zudem einen weiteren Bonus für Foolishe Investoren: Die aktuelle, fundamentale Bewertung ist nämlich vergleichsweise preiswert. Gemessen an den aktuellen Kursen und dem 2020er-Gewinn je Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 11,6. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei einem Jahresumsatz je Aktie von 65,04 Euro hingegen bei 0,57.

Das könnte einen attraktiven Discount implizieren. Zumal die Fresenius-Aktie mit Blick auf die Dividende viel Qualität besitzt. Die allgemeine Bewertung könnte den Traum eines jeden Einkommensinvestors daher noch um eine weitere qualitative Komponente erweitern.

The post Warum die Fresenius-Aktie der Traum eines jeden Einkommensinvestors ist appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images