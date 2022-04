Warum die US-Zinsen Anfang Mai kräftig steigen könnten - n-tv Zertifikate vom 19.04.2022

Replaced by the video

Die Inflation zieht weiter an, in den USA liegt sie jetzt so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. In der Folge steigt der Druck auf die Notenbanken, die Zinsen zu erhöhen. Wer würde von weiteren Zinserhöhungen profitieren? Welche Möglichkeiten haben Anleger? Friedhelm Tilgen spricht darüber mit Matthias Hüppe von der HSBC.

