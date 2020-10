Warum es an der Zeit ist, beim Investieren für den Ruhestand mit der 4 %-Regel aufzuhören

Die 4 %-Regel beantwortet eine Frage, die sich jeder Ruhestandsinvestor irgendwann einmal stellt: Wie viel kann ich mir leisten, jedes Jahr von meinen Ersparnissen abzuheben, damit mir das Geld nicht ausgeht? Es ist zwar toll für die Planung, eine einfache Antwort zu haben, aber es gibt ein großes Problem: Die 4 %-Regel wird eventuell vor dir in Rente gehen.

Ein Finanzberater namens William Bengen hat die 4 %-Regel erstmals in den 1990er Jahren veröffentlicht. Er ermittelte seine inzwischen berühmte sichere Auszahlungsrate, nachdem er mehrere Szenarien mit den tatsächlichen Finanzmarkterträgen und Inflationsraten zwischen 1926 und 1992 durchgespielt hatte. Seine Analyse führte zu einer überraschend einfachen Schlussfolgerung. Sogar während der schlimmsten Crashs und Wirtschaftsabschwünge der Geschichte gingen den Portfolios, die zu 50 % aus Aktien und zu 50 % aus Anleihen bestanden, 30 Jahre oder länger nicht das Geld aus, als die Abhebungen durch jährliche Anpassungen an die Inflationsrate auf 4 % begrenzt wurden. Seit Bengens erster Analyse haben andere seine Arbeit mit aktuelleren Daten repliziert, um zu überprüfen, ob die Regel immer noch gilt.

Längere Lebensspannen, mehr Volatilität

Also, was ist das Problem? Auch wenn die 4 %-Regel im Moment noch auf dem Papier gilt, wird die Zukunft wahrscheinlich Bedingungen bringen, die noch nicht darin enthalten sind. Eine Sorge ist der Zeithorizont. Die Menschen leben länger, und 30 Jahre Solvenz reichen vielleicht nicht aus. Um fair zu sein, müssten die Lebensspannen schon deutlich länger werden, um die 4 %-Regel zu sprengen. In vielen von Bengens Szenarien hatten die Portfolios nach 30 Jahren tatsächlich einen höheren Saldo als bei der Pensionierung.

Aber es gibt noch ein anderes Problem: Die 4 %-Regel geht davon aus, dass die zukünftigen Marktbedingungen nicht extremer sein werden als die historischen. Zu den Abschwüngen, die in Bengens Analyse behandelt wurden, gehörten die Große Depression und der Börsencrash 1973-1974, die zugegebenermaßen ziemlich extrem waren. Trotzdem scheint es angesichts des bisherigen Verlaufs des Jahres 2020 nicht klug anzunehmen, dass wir nicht irgendwann neue Rekorde aufstellen werden.

Dieses Jahr hat bereits historisch niedrige Anleihenrenditen hervorgebracht, die außerhalb der Analyse von Bengen liegen. Das allein ist schon bezeichnend, wenn man bedenkt, dass er zunächst von einem Portfolio mit 50 % Anleihen ausging. Außerdem hat das Jahr 2020 auch einige historisch bedeutsame Bewegungen auf dem Aktienmarkt gebracht. Der von Corona angeheizte Ausverkauf im März war der schnellste 30 %ige Rückgang in der Geschichte. Außerdem war der Ein-Tages-Rückgang am 16. März der drittgrößte prozentuale Ein-Tages-Rückgang des S&P 500 in der Geschichte.

Es sind diese nie zuvor gesehenen Marktbedingungen zusammen mit der längeren Lebensdauer, die drohen, die 4 %-Regel obsolet zu machen.

Leider musst du, wenn es um deine Altersvorsorge geht, das Worst-Case-Szenario in Betracht ziehen. Es reicht nicht aus, zu 90 % sicher zu sein, dass dir im Ruhestand nicht das Geld ausgeht; du musst zu 100 % sicher sein. Und dieses Maß an Vertrauen erfordert eine sehr konservative Planung. In der heutigen Welt ist die Abhebungsrate von 4 % vielleicht nicht konservativ genug.

Eine niedrigere Abhebungsrate erfordert höhere Ersparnisse

Mathematisch gesehen bedeutet die Senkung der Abhebungsrate in deinem Rentenplan, dass du vor der Pensionierung mehr sparen oder nach der Pensionierung weniger ausgeben musst. Diese Änderung kann erheblich sein. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich dein Zielsparguthaben auf der Grundlage von 3 %, 3,5 % und 4 % Abhebung verändert und wie viel Einkommen du im ersten Jahr aus dem Rentenkonto benötigst.

Jahr 1 Auszahlung Ziel-Sparguthaben bei 3 % Abhebungsrate Ziel-Sparguthaben bei 3,5 % Abhebungsrate Ziel-Sparguthaben bei 4 % Abhebungsrate 40.000 USD 1,33 Mio. USD 1,14 Mio. USD 1 Mio. USD 50.000 USD 1,67 Mio. USD 1,43 Mio. USD 1,25 Mio. USD 75.000 USD 2,5 Mio. USD 2,14 Mio. USD 1,88 Mio. USD 100.000 USD 3,33 Mio. USD 2,86 Mio. USD 2,5 Mio. USD 150.000 USD 5 Mio. USD 4,29 Mio. USD 3,75 Mio. USD

DATENQUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Wie du siehst, wenn du planst, im ersten Jahr 40.000 US-Dollar von deinen Rentenersparnissen zu nehmen, vermindert sich durch die Änderung der Auszahlungsrate von 4 % auf 3% dein Bedarf an Startkapital um mehr als 300.000 US-Dollar . Wenn du jährlich eine sechsstellige Summe von deinen Ersparnissen im Ruhestand abziehen möchtest, musst du vielleicht zusätzlich 830.000 US-Dollar sparen.

Wenn du dein Sparziel nicht erhöhen möchtest, kannst du das Beste hoffen (nicht empfehlenswert als Strategie) oder später einen einfacheren Lebensstil planen. Wenn du zum Beispiel auf dem Weg bist, 2,5 Millionen US-Dollar zu sparen, senkt die prozentual punktuell niedrigere Abhebungsrate dein Einkommen im ersten Jahr von 100.000 US-Dollar auf 75.000 US-Dollar.

Sei konservativ mit deinem Rentenplan

In den letzten 25 Jahren hat die 4 %-Regel vielen Anlegern im Ruhestand geholfen, ihre Sparziele zu planen und ihre Kontoabhebungen zu verwalten. Aber da die Menschen länger leben und die Märkte die historischen Extreme übertreffen, ist eine Abhebungsrate von 4 % weniger zuverlässig. Jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie dein Ruhestandsplan mit einer Abhebungsrate von 3 % oder 3,5 % aussieht - damit du die Zeit hast, deinen Sparplan nach Bedarf anzupassen.

The post Warum es an der Zeit ist, beim Investieren für den Ruhestand mit der 4 %-Regel aufzuhören appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Catharine Brock auf Englisch verfasst und am 27.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images