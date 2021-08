Warum es jetzt smart sein könnte, 1.005,25 Euro in diese DAX-Aktie zu investieren

In eine DAX-Aktie 1.005,25 Euro investieren? Natürlich müssen wir zunächst einmal ein wenig herumrechnen, auf welche konkreten Anteilsscheine das wohl zutreffen könnte. Irgendeine Idee? Falls nicht, habe ich eine interessante und vergleichsweise günstige Lösung für dich als Investor.

Es geht bei mir heute und mit Blick auf diese krumme Zahl nämlich um die Allianz-Aktie. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 201,05 Euro (12.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und Kennzahlen) bestünde nämlich die Möglichkeit, in fünf DAX-Aktien des Versicherers zu investieren. Rätsel gelöst.

Die Kernfrage bleibt jedoch bestehen: Warum solltest du ausgerechnet in diese DAX-Aktie jetzt 1.005,25 Euro investieren? Dem wollen wir aus einer gewohnt Foolishen Perspektive heraus auf den Grund gehen.

In die DAX-Aktie der Allianz ca. 1.000 Euro investieren?

Die Frage, warum die DAX-Aktie der Allianz ausgerechnet jetzt interessant ist, lässt sich für mich sehr einfach beantworten. Es gibt ein kurzfristiges Problem. Aber auch eine starke operative Perspektive. Insbesondere die momentane Unsicherheit mit Blick auf längerfristig orientiertes Potenzial ist dabei ein Gesamtpaket, auf das ich setzen würde. Vor allem, wenn daraus ein möglicher Discount folgt.

Die Allianz-Aktie ist derzeit im Visier der US-amerikanischen Behörden. Es geht um die Aufarbeitung der sogenannten Structured Alpha Fonds. Ein Investment-Vehikel, das einige Investoren insbesondere im Corona-Crash viel Geld gekostet hat. Um es kurz zu fassen: Eigentlich wissen wir wenig. Bloß, dass ein mögliches Schadensersatzvolumen von 6 Mrd. US-Dollar im Raum steht.

Ohne Zweifel könnte das der DAX-Aktie ein einzelnes Geschäftsjahr verhageln. Allerdings: Operativ bleibt das Fundament trotzdem stark. Im ersten Halbjahr dieses Geschäftsjahres 2021 kam die Allianz schließlich auf ein operatives Ergebnis in Höhe von 3,3 Mrd. Euro im zweiten Quartal. Sowie auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,47 Euro im ersten Halbjahr. Das sind starke Werte, die grundsätzlich an die operative Zeit vor der Pandemie heranreichen könnten.

Das Management der Allianz-Aktie möchte außerdem erneut eigene Aktien kaufen und einziehen. Mit einem Volumen in Höhe von 750 Mio. Euro schöpft man zwar nicht aus dem Vollen. Allerdings geht es ums Prinzip: Das ist ein Zeichen der Stärke, was diese DAX-Aktie angeht.

Und noch dazu günstig!

Die DAX-Aktie der Allianz hat daher einzelne Probleme. Vielleicht sogar teure, die ein einzelnes Geschäftsjahr verhageln könnten. Wenn wir jedoch hinter diese Probleme blicken, erkennen wir eine starke Aktie mit einer potenziell günstigen Bewertung.

Ausgehend von einem Aktienkurs von 201,05 Euro und gemessen am 2019er-Gewinn je Aktie von 18,90 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einmal bei 11. Ohne Zweifel ist das eine günstige Bewertung. Vielleicht ist daher jetzt ein guter Zeitraum, zu überlegen, ca. 1.000 Euro langfristig orientiert in diese DAX-Aktie zu investieren. Oder, konkret gesprochen, die besagten 1.005,25 Euro gemessen an den aktuellen Aktienkursen.

Der Artikel Warum es jetzt smart sein könnte, 1.005,25 Euro in diese DAX-Aktie zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

