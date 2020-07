Warum es noch in diesem Monat zum nächsten Marktcrash kommen könnte

Es besteht heute eine Diskrepanz zwischen der Entwicklung der Märkte und der Stärke der Gesamtwirtschaft. Obwohl Dutzende Millionen Amerikaner Arbeitslosengeld beziehen und die Coronavirus-Pandemie noch lange nicht vorbei ist, haben sich die Märkte weiter erholt.

In den letzten drei Monaten ist der S&P 500 um 14 % gestiegen und seit Jahresbeginn nur noch um 2 % gesunken - zum Vergleich: Als die Märkte im März einbrachen, lag der Index fast 30 % unter dem Stand zu Beginn des Jahres. Auch der Nasdaq erreichte im Juli ein Rekordhoch.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, dass es einen weiteren Absturz geben wird; die Frage ist nur, wann. Deshalb sollten sich die Anleger bereits in diesem Monat auf einen möglichen Absturz einstellen.

Coronavirus-Fälle nehmen wieder zu

COVID-19 war der Auslöser für den Absturz, der sich im März ereignete. Es war am 11. März, als die Weltgesundheitsorganisation COVID-19 offiziell zur Pandemie erklärte. Die Sportligen begannen, ihre Spielzeiten zu unterbrechen, und viele Unternehmen schlossen ihre Betriebe entweder ganz oder beschränkten sie auf die Lieferung oder Abholung.

Ziel dieser Maßnahmen war es, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Doch während die täglichen Fallzahlen zurückgingen und sich in den kommenden Monaten stabilisierten, änderte sich dies Ende Juni, als in den USA täglich mehr als 40.000 neue Fälle von COVID-19 auftraten - damals ein Rekordhoch. Diese Zahl stieg erst im Juli weiter an, und die Zahl der täglichen neuen Fälle liegt jetzt bei über 50.000.

Dieser Anstieg ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Städte wieder geöffnet werden, ohne dass sich die Menschen an die Sozial- und Gesundheitsprotokolle halten. Aus diesem Grund haben einige Staaten bestimmte Sperren wieder in Kraft gesetzt, um zu versuchen, die Ausbreitung von COVID-19 wieder einzudämmen.

Da die Abriegelungen und die Sorge im Zusammenhang mit der Pandemie wieder in aller Munde sind, wird dies wahrscheinlich zu mehr Sorge auf den Märkten führen, insbesondere wenn dies bedeutet, dass die Unternehmen ein schwieriges drittes Quartal vor sich haben könnten. Die Investoren sind sich noch nicht einmal sicher, wie schlimm das zweite Quartal gewesen ist - aber sie werden es bald wissen.

Die Quartalsberichte stehen vor der Tür

Ein weiterer wichtiger Grund, warum sich Anleger Sorgen um die Märkte machen sollten, ist, dass viele namhafte Unternehmen im Laufe dieses Monats mit der Berichterstattung über ihre Ergebnisse des zweiten Quartals beginnen werden. Diese Ergebnisse werden von entscheidender Bedeutung sein, da sie den Zeitraum von April bis Ende Juni abdecken werden - Monate, in denen die Lockdowns in vollem Umfang in Kraft waren und Unternehmen die Hauptlast der Corona-Maßnahmen zu spüren bekamen.

Während des ersten Quartals, das für viele Unternehmen nur bis Ende März andauerte, befand sich die Pandemie noch in ihrem Anfangsstadium, und die Ergebnisse umfassten noch zwei volle Monate - Januar und Februar -, in denen das Coronavirus für die US-Märkte noch immer keine nennenswerte Gefahr darstellte.

Wenn Unternehmen die Ergebnisse des zweiten Quartals melden, könnten die Anleger jedoch ein unsanftes Erwachen erwarten. Erst dann wird klar, wie schlecht das Quartal verlaufen ist. Das könnte in Verbindung mit der wachsenden Sorge darüber, was bei einem weiteren Anstieg der COVID-19-Fälle bevorsteht, zu einer gewissen Negativität auf den Märkten führen.

Ein Unternehmen, das man im Auge behalten sollte, ist Facebook. Das Unternehmen für soziale Medien veröffentlicht seine Quartalsergebnisse am 29. Juli. Aktuell werden die Aktien auf ihren 52-Wochen-Höchstständen gehandelt.

Das ist bizarr, wenn man bedenkt, dass die Unternehmen generell ihre Ausgaben kürzen - die Kosten für die Schaltung von Anzeigen auf der Social-Media-Website sind im März gegenüber Februar um bis zu 20 % gesunken. Darüber hinaus haben sich viele Unternehmen gegen Werbung auf Facebook entschieden, und zwar wegen dessen Politik bezüglich der Verbreitung von Hass und Fehlinformationen.

Dies sind einige ernsthafte Probleme, um die sich Facebook-Investoren Sorgen machen müssen, und die aktuelle Bewertung der Aktie spiegelt diese Unsicherheit nicht wider - die Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf um 19 % gestiegen. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Märkte von der Realität abgekoppelt sind. Das böse Erwachen könnte bereits in diesem Monat beginnen, wenn Facebook und andere große Unternehmen beginnen, ihre Gewinne zu melden und eine Prognose für die kommenden Quartale abzugeben.

Was sollten Anleger tun, um sich auf einen Crash vorzubereiten?

Es ist wichtig, dass die Anleger beginnen, die Aktien in ihren Portfolios und ihre relativen Bewertungen sorgfältig zu prüfen. Vor allem Cannabis-Aktien gehören angesichts der allgemein mangelnden Rendite und der niedrigen Verkaufszahlen zu den teuersten auf den Märkten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Cronos Group, die im Vergleich zu den Umsätzen mit einer deutlich höheren Bewertung gehandelt wird als viele der Konkurrenten:

CRON PS RATIO DATEN VON YCHARTS

Am 8. Mai meldete Cronos einen Umsatz von 8,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, was fast einer Verdreifachung des Umsatzes von 3 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Aber selbst inmitten dieses beeindruckenden Wachstums wird die Aktie immer noch mit einem erheblichen Vielfachen des Umsatzes gehandelt. Es ist nicht gerade hilfreich, dass der in Ontario ansässige Cannabisproduzent in jedem seiner letzten 10 Quartalsergebnisse einen Betriebsverlust erlitt.

Cronos meldete eine Lagerbestandsabschreibung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und räumte ein, dass es aufgrund des “Preisdrucks” noch weitere Anpassungen in der Zukunft geben könnte. Aber mit mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar in liquiden Mitteln zum 31. März ist das Unternehmen in guter Verfassung, um alle Widrigkeiten zu überstehen.

Allerdings sollte das bloße Überleben kein Grund für Investoren sein, Aktien von Cannabis-Unternehmens zu kaufen. Im vergangenen Jahr ist die Aktie von Cronos um 58 % gefallen und hat damit den Horizons Marijuana Life Sciences ETF, der um 63 % gefallen ist, nur leicht übertroffen. Sollte es zu einem Absturz und Ausverkauf an den Märkten kommen, könnte eine überbewertete Aktie wie Cronos weitere Verluste erleiden, was sie in diesem Umfeld zu einer riskanten Investition macht.

