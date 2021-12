Warum es so wichtig ist, die ersten 100.000 US-Dollar zusammenzusparen

Wenn du bei 0 US-Dollar anfängst, profitierst du nicht vom Zinseszinseffekt.

Daher ist es schwieriger, deine ersten 100.000 US-Dollar zu sparen.

Je schneller du diesen Meilenstein erreichst, desto einfacher wird es sein, einen beträchtlichen Wohlstand anzusparen.

Wichtige Punkte

Der Aufbau von Wohlstand ist in der Regel ein langsamer Prozess, vor allem, wenn du gerade erst anfängst. In diesem Zusammenhang ist es für die meisten Menschen einer der schwierigsten Meilensteine, die ersten 100.000 US-Dollar zu sparen. Das liegt daran, dass du, wenn du mit 0 US-Dollar anfängst, kein Geld hast, das bereits für dich arbeitet und dir hilft, mehr Wohlstand anzusparen.

Wann wirst du also diesen Meilenstein erreichen und warum ist das so wichtig? Hier erfährst du, was du wissen musst.

Wann hast du deine ersten 100.000 US-Dollar?

Wie du deine ersten 100.000 US-Dollar ansparen kannst, hängt davon ab, wie viel du sparst und wie erfolgreich du investierst. Die folgende Tabelle zeigt, wann du die 100.000 US-Dollar erreichst, wenn du deine monatlichen Investitionen und zwei verschiedene Renditen zugrunde legst.

Monatliche Ersparnisse Jahre bis zum Erreichen von 100.000 US-Dollar bei einer jährlichen Rendite von 6 % Jahre bis zum Erreichen von 100.000 US-Dollar bei einer jährlichen Rendite von 8 % 100 USD 29,92 25,50 200 USD 20,92 18,33 500 USD 11,58 10,58 1.000 USD 6,75 6,42 1.500 USD 4,83 4,67 2.000 USD 3,75 3,67

BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Warum ist dieser Meilenstein so wichtig?

Deine ersten 100.000 US-Dollar zu sparen, kann sehr schwierig sein, wenn du bei 0 US-Dollar anfängst, weil du am Anfang kein Geld hast, das für dich arbeitet, so dass jeder US-Dollar, den du investierst, von deinem Gehalt kommen muss.

Aber wenn du erst einmal einen sechsstelligen Pensionsfonds angehäuft hast, werden die von dir gekauften Anlagen Renditen abwerfen, die du wieder anlegen kannst. Es wird nicht nur dein eigenes Geld sein, das deinen Kontostand erhöht. Das bereits investierte Geld vermehrt den Wohlstand ohne zusätzliche Hilfe, sodass du nicht mehr so viel sparen musst, um deine nächsten oder übernächsten 100.000 US-Dollar zu erreichen.

Mit anderen Worten: Der Zinseszinseffekt macht den Aufbau von Wohlstand einfacher, und je früher du die 100.000 US-Dollar erreichst, desto mehr Zeit hast du, diesen zu nutzen. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel aus 100.000 US-Dollar bis zum 65. Lebensjahr werden könnte, je nachdem, wann du diese Mittel zum ersten Mal angespart hast (unter der Annahme einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7 %).

Wenn du bis zu diesem Alter 100.000 US-Dollar sparst… …was es mit 65 Jahren wert sein wird 30 1.070.000 USD 40 542.806 USD 50 275.928 USD 60 120.446 USD 64 107.001 USD

BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Wenn du schon früh im Leben 100.000 US-Dollar sparst und dem Geld viel Zeit gibst, für dich zu arbeiten, können deine Dollar sich um ein Vielfaches vermehren. Deshalb lohnt es sich, so viel wie möglich zu sparen, wenn du jünger bist. Dein früher Verzicht wird sich am Ende auszahlen.

Der Artikel Warum es so wichtig ist, die ersten 100.000 US-Dollar zusammenzusparen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Christy Bieber auf Englisch verfasst und am 01.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images