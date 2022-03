Warum europäische Händler dreimal mehr für Betrug zahlen, als sie daran verlieren

Europäische Händler haben allein im Jahr 2021 fast 7 Milliarden Euro für die Betrugserkennung und -prävention ausgegeben – nach Schätzungen des führenden Zahlungsberaters CMSPI mehr als das Dreifache des Wertes, der im selben Jahr durch Betrug verloren ging. Diese Praktiken sind für die Händler des Kontinents, die derzeit mit einem durchschnittlichen jährlichen Betrugswachstum von 1,5 % konfrontiert sind, nicht tragbar.1 Da die Margen der Einzelhändler unter Druck geraten, sind Betrug und seine weiteren Auswirkungen nur ein weiterer Inflationsdruck, der Händler und gute Kunden zu den Verlierern macht.

Die steigende Betrugsgefahr

Heutzutage ist Online-Zahlungsbetrug häufiger denn je. CMSPI schätzt, dass Händler allein im Januar über 600 Millionen Rückbuchungen von Verkäufen während der Weihnachtszeit erlebt haben. Neben einem Anstieg des absoluten Volumens ändern sich auch die Arten von Betrug, denen Händler ausgesetzt sind, schnell, wobei Bedrohungen wie Rückerstattungsbetrug für Omnichannel-Händler in den Vordergrund rücken:

„Durch die Verschmelzung der digitalen und stationären Ladenumgebungen stehen Händler einer neuen Betrugslandschaft mit neuen Herausforderungen gegenüber“, sagte Toby McFarlane, Leiter des Bereichs E-Commerce bei CMSPI. „Oft denken Händler, dass sie eine Lösung einer anderen vorziehen müssen, aber eine gezielte Betrugsstrategie ist keine Entweder-oder-Situation. Für Händler ist es wichtig, ein ausgeklügeltes Verständnis ihres Zahlungsprofils zu haben, um ihre größten Bedrohungen anzugehen und Risiken auszugleichen.“

Gute Kunden sind immer noch Verlierer

Der einfachste Weg für einen Händler, Betrug vollständig auszumerzen, besteht darin, zu verhindern, dass alle Kunden durch die Kasse kommen – auch gute. Viele Händler tun dies bereits effektiv und implementieren übermäßig aggressive Betrugsregeln, die legitime Kunden oft abweisen. Die Analyse von CMSPI prognostiziert, dass die weltweiten Einnahmeverluste durch diese „falschen Abweisungen“ im Jahr 2022 rund 230 Milliarden USD erreichen könnten, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Europa wurden diese Verluste im Jahr 2021 auf das 11-Fache der Betrugskosten geschätzt, was die Risiken einer Strategie verdeutlicht, die der Erfahrung mit guten Kunden keinen Vorrang gibt.

Wie reagieren Händler?

Die Herangehensweise an die Betrugsfrage kann sehr komplex sein, da viele Händler zwischen übermäßig strengen Betrugsregeln, die legitime Kunden abweisen, oder einer Steigerung des Umsatzes, mit der sie sich gleichzeitig anfällig für Angriffe machen, gefangen sind. Diese Angriffe schaden nicht nur ihrem Gewinn, sondern auch der Kundenbindung.

Um jeder Bedrohung zu begegnen, ist es für Händler entscheidend, ein Gleichgewicht zwischen Betrugsverlusten, Kosten der Betrugsprävention und entgangenen Verkäufen zu finden. Dieses Gleichgewicht sieht für den einzigartigen Betrugsmix jedes Händlers anders aus, und um es zu finden, müssen datengesteuerte Erkenntnisse genutzt werden, die oft Ineffizienzen aufdecken, die ein Händler (und seine Zahlungspartner) nicht erwartet hat. Jedes Unternehmen ist einzigartig, und da sich die Betrugslandschaft verändert, müssen Händler die richtigen Partner für ihre Bedürfnisse finden und sich über die neuesten Tools und Lösungen auf dem Laufenden halten, um eine langfristig tragfähige Strategie zu entwickeln.

