Warum ich den MSCI World ETF meide und 24/7 auf Krypto schaue

Die Vor- und Nachteile eines MSCI World ETF dürfte mittlerweile jeder verstanden haben. Und genau das ist mein Problem.

Natürlich gönne ich den passiven Investoren ihr globales Welt-Paket. Ich denke sogar, dass der Aufstieg des MSCI World ETF mehr für die Verbreitung von Aktien geleistet hat als Warren Buffetts Börsenweisheiten.

Doch ich hadere seit jeher mit Investitionen, die wirklich jeder versteht. Ich brauche meinen Insider-Vorteil. Und den finde ich derzeit nur im Krypto-Segment.

Jeder kennt die Vor- und Nachteile eines MSCI World ETF

Als stolzer Besitzer eines MSCI World ETF kann man es schon lange nicht mehr hören. Ja, das MSCI-World-Portfolio besteht zu einem Großteil aus US-Aktien. Ja, mehr als eine durchschnittliche Rendite von 7 % erhält man wahrscheinlich nicht.

Dafür ist man so passiv und global investiert, wie es nur geht. Davon kann man außerhalb der MSCI-World-Wohlfühloase nur träumen.

Auch der Krypto-Markt hat seine Vor- und Nachteile. Mit dem feinen Unterschied, dass sich hier so viele Mythen und Oberflächlichkeiten tummeln, dass es beinahe zum Lachen ist.

Jede noch so irre Kritik ist erlaubt

Als Software-Entwickler hat man sicher einen außergewöhnlich leichten Zugang zum Krypto-Thema. Am Ende ist es nur Software, mit all ihren typischen Stärken und Schwächen.

Doch wie sehr sich selbst ausgewiesene Experten mit ihren Analysen beim Thema Krypto verzetteln, verschlägt mir manchmal die Sprache. Da ist der renommierte IT-Sicherheitsexperte, der Blockchain-Technologie insgesamt für nutzlos hält, aber trotzdem keinen einzigen Fehler im Quelltext belegen kann. Oder der Ökonomie-Professor, dem die Eigenschaften von fundamental gutem Geld offensichtlich nicht bekannt sind.

Wenn ich jetzt sagen würde, dass ein MSCI World ETF in Wahrheit alle Kursgewinne zu Mark Zuckerberg umleitet, würde mich zu Recht jeder auslachen. Doch wenn es um Krypto geht, ist und bleibt jede noch so irre Kritik im grünen Bereich.

Ich möchte der Insider sein, der in 10 Jahren auf einer Rendite von 1.000 % sitzt

Darüber könnte man sich den ganzen Tag aufregen. Oder man könnte sich freuen.

Denn wenn selbst Experten bei einem Thema unübersehbar ins Schlittern geraten, ist der Markt offensichtlich nicht effizient. Kurzum: Wer Insider-Wissen mitbringt, kann enorm profitieren.

Beim Thema ETF ist dieser Zug sicher längst abgefahren. Seit mindestens zwei Jahren scheint jeder und seine Katze über nichts anderes zu reden. Videos zum MSCI World ETF haben mittlerweile siebenstellige Klickzahlen.

Das spricht nicht automatisch gegen eine Investition. Doch in zehn Jahren möchte ich der sein, der 1998 die Amazon-Aktie gekauft hat.

Was damals die Internet-Insider waren, könnten heutzutage die Krypto-Insider sein. Deshalb schaue ich jetzt 24/7 auf den Krypto-Markt und meide den MSCI World ETF wie trocken Brot.

