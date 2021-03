Warum ich jetzt 20.000 Euro in Dividendenaktien investieren würde, um ein passives Einkommen zu erzielen

Ein passives Einkommen zu erzielen, ist in den letzten Monaten schwieriger geworden. Ein unsicherer globaler Wirtschaftsausblick und niedrige Zinsen bedeuten, dass es potenziell weniger Optionen für einkommenssuchende Investoren gibt. Immerhin haben einige Unternehmen ihre Dividenden gekürzt. Währenddessen haben andere Anlagen wie Anleihen und Bargeld nun extrem niedrige Renditen.

Trotzdem ist es möglich, mit einer Investition in Dividendenaktien ein großzügiges Einkommen zu erzielen. Daher könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um 20.000 Pfund oder einen anderen Betrag zu investieren, um ein wachsendes Einkommen zu erzielen, das wahrscheinlich deutlich höher ist als das, was man anderswo bekommt.

Ein großzügiges passives Einkommen

Ja, die Börse hat in den letzten Monaten eine Rallye erlebt. Aber eine Reihe von Dividendenaktien bieten weiterhin hohe Renditen. So ist es möglich, ein vielfältiges Portfolio von Aktien aufzubauen, das ein hohes kombiniertes passives Einkommen für 2021 bietet.

Auf einer relativen Basis wird das Einkommen, das Aktien in diesem Jahr produzieren, wahrscheinlich viel höher sein als das, was anderswo verfügbar ist. Zum Beispiel sind andere Mainstream-Vermögenswerte wie Immobilien in den letzten zehn Jahren im Preis gestiegen. Das kann bedeuten, dass die Renditen im gesamten Sektor gedrückt wurden, während einige Aktien zu niedrigen Preisen mit hohen Dividendenrenditen gehandelt werden.

Ebenso bedeuten niedrige Zinsen, dass die Einkommensrendite von Anleihen und Bargeld im Jahr 2021 und in den kommenden Jahren geringer sein könnte als die Inflation. Dies könnte die Attraktivität von Dividendenaktien als Mittel zur Erzielung eines lohnenden passiven Einkommens weiter erhöhen.

Wachstumspotenzial der Dividende

Neben einer großzügigen Einkommensrendite im Jahr 2021 könnte eine Investition in Dividendenaktien in den kommenden Jahren ein wachsendes passives Einkommen bieten. Sicherlich werden eine Reihe von Einkommensaktien ihre Dividenden in diesem Jahr aufgrund von Störungen durch das Coronavirus und eine schwächere globale Wirtschaftsleistung nicht erhöhen.

Sie könnten sich entscheiden, Bargeld zu halten, für den Fall, dass weitere wirtschaftliche Herausforderungen oder Störungen durch das Coronavirus bevorstehen. Die Geschichte zeigt jedoch, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese Situation langfristig anhält. und dass eine wirtschaftliche Erholung wahrscheinlich stattfinden wird.

Dies könnte es Dividendenaktien ermöglichen, ihre Ausschüttungen in einem schnellen Tempo zu erhöhen. Und diese Erhöhungen könnten in vielen Fällen über der Inflation liegen. Dies könnte das Profil von Dividendenaktien weiter verbessern, sodass sie bei einer breiteren Masse von Investoren beliebt werden.

Zum Beispiel kann eine schnell steigende Dividende den Wachstumsinvestoren suggerieren, dass das Managementteam eines Unternehmens optimistisch in Bezug auf seine Aussichten ist. Dies könnte die Nachfrage nach den Aktien erhöhen und den Kurs nach oben treiben.

Daher könnten Dividendenaktien heute neben einem lohnenden passiven Einkommen auch Kapitalwachstum bieten. Das bedeutet, dass sie es wert sein könnten, anstelle von anderen Vermögenswerten gekauft zu werden. Und sie könnten in den kommenden Jahren eine Rendite aus einer Investition von 20.000 GBP oder einem anderen Betrag bieten.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 25.02.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

