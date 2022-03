Warum ich mein gesamtes Ruhestandsgeld in den Aktienmarkt investiert habe

Der Aktienmarkt fällt regelmäßig um 10 % oder mehr zurück und hat sich in der Vergangenheit immer wieder erholt.

Ich habe mein gesamtes Bargeld auf meinem Rentenkonto aufgebraucht, um die Gelegenheit zu nutzen, aber ich füge regelmäßig weiteres Geld hinzu, um künftige Chancen zu nutzen.

Nicht alle Aktien sind heute Schnäppchen, aber PubMatic und MercadoLibre sehen für mich wie gute Angebote aus.

Wichtige Punkte

Laut Yardeni Research ist der S&P 500 seit 1922 28 Mal um 10 % oder mehr gefallen. In 27 Fällen erholte sich der Markt von diesen Rückgängen und erreichte neue Höchststände. Das letzte Mal passiert das gerade jetzt.

Ja, zu diesem Zeitpunkt liegt der S&P 500 rund 10 % unter seinem Höchststand, und viele Aktien sind noch viel stärker gefallen. Es gibt legitime Gründe für den Ausverkauf. Trotzdem habe ich beschlossen, die Motley Fool Investitionsprinzipien anzuwenden und das restliche Geld in meinem Anleihenportfolio zu verwenden, um mehr Aktien zu kaufen. Hier ist der Grund dafür.

Atme tief durch und kaufe

Es gibt viele Dinge, die du beim Investieren beachten musst. Eines davon ist: Der Aktienmarkt zieht sich regelmäßig alle paar Jahre zusammen. Das ist normal.

Natürlich könnte der Markt weiter fallen. Ich gehe sogar davon aus, dass der Markt weiter fallen wird. In den USA kämpfen wir immer noch mit Lieferkettenunterbrechungen und der höchsten Inflationsrate seit 40 Jahren. Außerdem hat Russlands Einmarsch in der Ukraine zu Problemen bei den Energiepreisen geführt und könnte die Halbleiterknappheit noch verschärfen (die Ukraine liefert einen übergroßen Teil bestimmter, notwendiger Rohstoffe). Auch die gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen könnten weitreichende Folgen haben. Natürlich verblassen diese Probleme im Vergleich zum Verlust von Menschenleben in der Ukraine, aber sie deuten dennoch darauf hin, dass die Aktien weiter fallen könnten.

Ich weiß jedoch nicht, ob die Aktien weiter fallen werden. Das weiß niemand. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ein Rückgang von 10 % normal, aber selten ist. Und in der Vergangenheit war ein Rückgang von 10 % oder mehr eine gute Kaufgelegenheit für Anleger, die bereit waren, fünf bis zehn Jahre lang zu warten. Das ist auch mein Zeithorizont. Deshalb ist es für mich wichtig, niedrigere Preise auszunutzen und trotz anhaltender Marktschwankungen zu investieren.

Aber halt - da ist noch mehr

Mein Anleihenportfolio hatte einen Bargeldanteil von etwa 5 %. Ich bin noch dabei, meine Meinung darüber zu verfeinern, wie viel Bargeld man idealerweise an der Seitenlinie halten sollte. Aber in den letzten Wochen habe ich all diese Barmittel zum Kauf von Aktien verwendet. Das mag verrückt klingen. Schließlich habe ich gerade gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die Aktienkurse in nächster Zeit sinken werden.

Die Sache ist die: Ich fülle mein Rentenkonto monatlich mit Bargeld auf - regelmäßig neues Geld hinzuzufügen ist ein weiterer Grundsatz des Foolischen Investierens. Im Moment habe ich also kein Geld zum Investieren, aber ich werde nächsten und übernächsten Monat mehr Geld einzahlen. Wenn der Markt weiter fällt, kann ich einfach von den niedrigeren Preisen profitieren, wenn sie sich ergeben.

Hier ist, was ich kaufe

Ein weiterer Vorbehalt ist, dass ich glaube, dass Aktien im Allgemeinen immer noch sehr hoch bewertet sind. Schau dir einfach die Daten an. Laut Yardeni Research liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den S&P 500 derzeit bei etwa 22, verglichen mit seinem historischen Durchschnitt von 15. Trotz des Rückgangs sind die Aktien also 46 % teurer als der Durchschnitt auf KGV-Basis. Das sind konkrete Daten, die nicht ignoriert werden können.

Ich will damit sagen, dass nicht jede Aktie im Moment ein Schnäppchen ist, nur weil der Markt zurückgegangen ist. Ich glaube, du musst immer noch sehr wählerisch sein, was du kaufst. Du suchst nach starken Unternehmen, die bei ihrem aktuellen Kurs hohe Renditen erzielen können.

Die erste Aktie, die ich mit meinem Ruhestandsgeld gekauft habe, war das Werbetechnologieunternehmen PubMatic (WKN:A2QJL6 3,95 %). Im Großen und Ganzen betrachtet, bedient das Unternehmen digitale Anzeigen, die der traditionellen Werbung Marktanteile abnehmen. Seine Kunden geben im Laufe der Zeit mehr Geld aus, wie die auf dem Nettodollar basierende Bindungsrate von 149 % im Jahr 2021 zeigt, was darauf hindeutet, dass die Kunden das Angebot von PubMatic mögen. Außerdem ist das Unternehmen profitabel und wird mit einem durchschnittlichen KGV von 22 gehandelt. Kurz gesagt: Es gibt viel, was man an PubMatic mögen kann.

Die andere Aktie, die ich gekauft habe, ist MercadoLibre (WKN:A0MYNP 3,17% ), ein E-Commerce- und digitaler Zahlungsriese in Lateinamerika. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von fast acht ist diese Aktie immer noch sehr teuer. In den letzten zehn Jahren wurde das Unternehmen jedoch nur einmal mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt. Der Umsatz ist heute etwa 20-mal höher als vor 10 Jahren, und da Lateinamerika die digitalen Lösungen von MercadoLibre weiter annimmt, glaube ich, dass das Wachstum in einem soliden Tempo weitergehen kann, was die heutige Bewertung rechtfertigt. Außerdem hat das Unternehmen eine wertvolle Infrastruktur aufgebaut, die es ihm ermöglicht, Bestellungen extrem schnell auszuführen - ein echter Wettbewerbsvorteil für die Zukunft.

Um es zusammenzufassen: Ich verstehe, wenn der Aktienmarkt im Moment beängstigend erscheint, aber Volatilität ist ein Geschenk für langfristige Investoren. Wir können Aktien der besten Unternehmen zu reduzierten Preisen kaufen. Kurzfristig kann es immer noch weiter nach unten gehen, aber wenn wir geduldig sind, können Unternehmen wie PubMatic und MercadoLibre einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen und schließlich überdurchschnittliche Renditen erzielen.

