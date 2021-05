Warum ich meine Ersparnisse für den Ruhestand nicht in Kryptowährungen investieren werde

Kryptowährungen waren in den letzten Monaten der letzte Schrei, und es ist nicht nur Bitcoin, auf den sich die Investoren stürzen. Es gibt eine Vielzahl von digitalen Währungen, die man kaufen kann und wenn du die Geschichten über normale Menschen verfolgst, die über Nacht zu Millionären wurden, indem sie in sie investierten, wirst du vielleicht versucht sein, einen ähnlichen Weg einzuschlagen.

In diesem Zusammenhang könntest du sogar in Erwägung ziehen, dein Portfolio um Kryptowährungen zu erweitern, wenn du dir Wohlstand für den Ruhestand aufbauen willst. Aber hier der Grund, warum ich das in nächster Zeit nicht tun werde.

Es ist einfach zu spekulativ

Mein Ruhestandsportfolio enthält eine Mischung aus Aktien, Anleihen und REITs (das sind Real Estate Investment Trusts, die wie Aktien gehandelt werden, aber ein bisschen anders funktionieren). Da ich nicht vorhabe, in den nächsten Jahren in Rente zu gehen, ist der Anteil der Anleihen in meinem Portfolio ziemlich gering, und der Großteil meines Geldes liegt in Aktien.

Aktien sind riskant - und ich habe keine Angst vor ein wenig Risiko. Aber es gibt einige Aktien da draußen, die es schon sehr lange gibt und die eine solide Vorgeschichte haben, in der sie sich gut entwickelt haben. In diesem Zusammenhang hat die Börse als Ganzes sich immer wieder von Abstürzen erholt - und es gab viele im Laufe der Jahre.

Kryptowährungen hingegen sind ein viel neueres Konzept und Bitcoin zum Beispiel gibt es erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt. Und ehrlich gesagt, kann ich nicht viel Vertrauen in ein Konzept setzen, das noch nicht bewiesen wurde.

Kryptowährungen mögen im Moment heiß sein, aber werden sie auch langfristig an Wert gewinnen? Wir wissen es nicht, denn wir können uns nicht auf historische Daten verlassen, die uns das sagen. Auf der anderen Seite können wir uns die Geschichte der Börse anschauen und vernünftige Vorhersagen darüber treffen, ob sie eine solide langfristige Investition ist oder nicht (Tipp: sie ist es).

Der Erfolg von Kryptowährungen wird von verschiedenen Faktoren abhängen, die im Moment noch ziemlich unbekannt sind. Zum Beispiel ist es im Moment noch keine weithin akzeptierte Form der Währung - was bedeutet, dass du nicht einfach ins Geschäft marschieren und mit Bitcoin einkaufen kannst. Aber wir wissen nicht, ob Kryptowährungen auch nur annähernd so verbreitet sein werden wie der gute alte US-Dollar oder Euro.

Außerdem wissen wir nicht, wie sich die Regulierungen und Steuergesetze rund um Kryptowährungen im Laufe der Zeit entwickeln werden, zum Guten oder zum Schlechten. Und ich bin nicht bereit, das Risiko einzugehen, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich mich entschieden habe, meine Karriere zu beenden, einer noch größeren Steuerlast ausgesetzt zu sein.

Das soll jetzt nicht heißen, dass Kryptowährungen eine ganz furchtbare Investition sind und dass sie für die meisten Menschen die falsche Wahl für ihren Ruhestand sind. Aber ich persönlich bin einfach kein Fan davon. Wenn ich mich dazu entscheide, in Kryptowährungen zu investieren, werde ich das wahrscheinlich eher auf einer kurz- oder mittelfristigen Basis tun. Aber ich habe nicht vor, mich auf Kryptowährungen zu verlassen, um meinen Ruhestand zu finanzieren. Ehrlich gesagt, liegt es außerhalb meiner Komfortzone und das ist Grund genug, es nicht zu tun.

