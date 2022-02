Warum ich Mietimmobilien meide und stattdessen Warren Buffett folge

In den letzten Jahrzehnten haben viele Investoren viel Geld mit vermieteten Immobilien gemacht. Ich denke, dass der Sektor für einige Investoren durchaus attraktiv ist, aber ich würde lieber dem Rat von Warren Buffett folgen.

Obwohl er einer der reichsten Menschen der Welt ist, hat Buffett, das „Orakel von Omaha“, wie er oft genannt wird, keinen umfangreichen Immobilienbesitz. Im Gegensatz zu anderen Milliardären meidet der Investor Immobilien und bevorzugt stattdessen Aktien und Anteile.

Er meidet Immobilien nicht, weil er glaubt, dass sie eine schlechte Investition sind. Er hat gesagt, dass er Immobilien meidet, weil er den Sektor nicht versteht. Im Vergleich dazu kauft Buffett Aktien, seit er ein Teenager war. Das sind rund acht Jahrzehnte Erfahrung.

Der Ansatz von Warren Buffett

Ich befinde mich in einer ähnlichen Situation, denn ich habe noch nie eine Mietwohnung besessen, aber ich habe viel Erfahrung als Investor.

Außerdem weiß ich, dass es schwierig sein kann, Mietobjekte zu verwalten. Wenn etwas schief geht, kann die Reparatur sehr teuer sein. Außerdem hat die Regierung in den letzten Jahren eine Reihe von Steuer- und Gesetzesänderungen eingeführt, die die Kosten für Vermieter/innen erhöhen.

Für Investoren mit einem großen Portfolio an Mietobjekten können diese Herausforderungen leicht zu bewältigen sein. Leider habe ich nicht das Geld, die Zeit oder die Erfahrung, um ein umfangreiches, diversifiziertes Portfolio von Mietobjekten aufzubauen. Aber ich habe die Zeit, ein großes, diversifiziertes Portfolio von Aktien und Anteilen aufzubauen.

Das ist der Hauptgrund, warum ich Buffetts Rat folge und mich an das halte, was ich kenne.

Die Alternative

Das soll nicht heißen, dass ich den Immobiliensektor komplett meide. Über Real Estate Investment Trusts (REITs) bin ich in gewissem Maße in diesem Sektor engagiert. Eine meiner wichtigsten Beteiligungen ist Great Portland Estates, die ein Portfolio von Gewerbeimmobilien im Londoner West End besitzt. Es wäre für mich praktisch unmöglich, mich persönlich in diesem Markt zu engagieren, aber ich kann Aktien des Trusts für weniger als 10 GBP kaufen.

Indem ich in Aktien investiere, kann ich mein Risiko auch auf verschiedene Sektoren verteilen. Neben Great Portland besitze ich auch den Versicherungskonzern Admiral. Damit bin ich im Versicherungssektor engagiert, und das Unternehmen bietet außerdem eine attraktive Dividendenrendite von 5 %.0713

Der einzige Nachteil dieses Buffett-Ansatzes gegenüber dem Erwerb von Wohneigentum ist die Tatsache, dass ich mich darauf verlassen muss, dass andere Manager auf mein Geld aufpassen. In ein Unternehmen zu investieren bedeutet, dass ich in die Fähigkeiten des Managementteams investiere. Nicht alle Manager haben die besten Interessen der Aktionäre im Sinn.

Andererseits bedeutet der Besitz und die Verwaltung meiner eigenen Mietobjekte, dass ich mich um meine Interessen kümmere. Außerdem sind Aktieninvestitionen viel volatiler als Mietobjekte.

Trotz dieser Nachteile glaube ich, dass es der beste Weg ist, langfristig Vermögen aufzubauen, wenn ich Buffetts Rat befolge und mich an das halte, was ich kenne.

Der Artikel Warum ich Mietimmobilien meide und stattdessen Warren Buffett folge ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 06.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat Admiral Group empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Verfassers und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool glauben, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer