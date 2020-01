Warum ich plane, weitere Aktien von Etsy und Mercadolibre zu kaufen

Das Thema „E-Commerce“ scheint in meinen Augen lange noch nicht ausgereizt. Nichtsdestoweniger existieren natürlich gewisse Vertreter, die gegenwärtig bereits über ein sportliches Bewertungsmaß verfügen. Amazon dürfte in meinen Augen ein solcher Name sein, bei dem das künftige Potenzial durch die gigantische Bewertung bereits ausgereizt ist.

Ich jedenfalls setze bei diesem Thema unter anderem auf die Aktien von Mercadolibre und Etsy und sehe hier noch lange nicht, dass diese Unternehmen ihr volles Potenzial bereits entfalten haben. In den kommenden Monaten oder auch Jahren werde ich daher vermutlich weitere Aktien dieser beiden E-Commerce-Akteure kaufen. Und hier ist in kurz, weshalb.

Mercadolibre: Selten so ein Komplettpaket gesehen

Ursprünglich habe ich die Aktie von Mercadolibre vor ca. zwei Jahren gekauft, weil ich hier einen vergleichsweise kleinen E-Commerce-Akteur in einem spannenden Markt, nämlich Lateinamerika, entdeckt habe. Das Wachstum war stark und die regionale Ausbreitung war mit den jeweiligen Hauptmärkten Argentinien, Brasilien und Mexico groß. Die Bewertung hingegen mit einer Marktkapitalisierung von, hm, ich glaube um die 15 Mrd. US-Dollar vergleichsweise gering. Das sah für mich grundsätzlich attraktiv ist.

Seitdem hat die Aktie beziehungsweise das Unternehmen jedoch eine bemerkenswerte Transformation gestartet. Der eigentliche Hauptbereich, der E-Commerce, liefert hier zwar noch immer ein starkes und zugleich bedeutendes Wachstum. Allerdings etablieren sich inzwischen weitere Geschäftsbereiche, die dieses Wachstum sogar noch überbieten können.

Speziell das Segment der Bezahldienstleistungen, MercadoPago, hat sich dabei von einem netten Nice-to-have-Service zu einem eigenständigen Geschäftsbereich entwickelt, der insbesondere in den ärmeren lateinamerikanischen Ländern das einzige Konto ist. Das führt dazu, dass immer mehr Transaktionsvolumina über die Plattform abgewickelt werden, bereits zum dritten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres waren es 7,6 Mrd. US-Dollar. Tendenz in Anbetracht einer unglaublichen Wachstumsrate von über 90 % auf währungsbereinigter Basis weiter steigend.

Insgesamt sind der E-Commerce und der Bereich der Zahlungsdienstleistungen dabei zwei Megatrendbereiche, die weiter ausgereizt werden können, und weitere Dienste wie das Paketgeschäft Mercado Envios runden hier dieses E-Commerce-Gesamtpaket ab. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 32 Mrd. US-Dollar (08.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) scheint mir das Potenzial hier immer noch nicht in Gänze ausgereizt, weshalb diese Aktie weiter auf meiner Wachstums-Watchlist ganz oben rangiert.

Etsy: Klein und erst am Anfang?

Eine zweite dynamische E-Commerce-Aktie, die ebenfalls die Börsenwelt bewegt hat, ist Etsy. Nach einem erfolgreichen Jahr 2018 war das Jahr 2019 eher eines zum Vergessen. Aufgrund eines schwächeren Wachstums, Investition in das eigene Geschäft und einer zugegebenermaßen teuren Bewertung korrigierte die Aktie zwischenzeitlich ordentlich. Nichtsdestoweniger erscheint auch hier die grundlegende Investitionsthese noch immer intakt.

Das Geschäftsvolumen von Etsy steigt schließlich stetig weiter. Die Umsätze legten in jedem Quartal des letzten Jahres konsequent um über 30 % im Jahresvergleich zu, das Bruttowarenvolumen mit über 23 % war in letzter Zeit ebenfalls vergleichsweise stark. Dabei wechselten innerhalb der ersten neun Monate bereits Waren für 3,3 Mrd. US-Dollar den Besitzer, was grundsätzlich für eine große, etablierte Handelsplattform im Bereich der Self- und Handmade-Waren sprechen könnte.

Etsy möchte jedoch langfristig mehr. Regional ist das Unternehmen derzeit schließlich dabei, Europa einzunehmen, und hat mit der DaWanda-Übernahme vor rund anderthalb Jahren ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Mit Reverb versucht der E-Commerce-Akteur außerdem, in den Markt der gebrauchten Musikinstrumente einzutreten und hier womöglich ein zweites Standbein aufzubauen. Zudem ist das Management noch immer bestrebt, die eigene Plattform attraktiver werden zu lassen. Kostenfreie Versandoptionen dürften dabei die Conversion-Rate und das Kaufverhalten positiv beeinflussen, was durch steigende durchschnittliche Einkäufe pro Jahr ebenfalls das Umsatzwachstum anschieben kann.

Etsy befindet sich daher noch immer in einer Phase, in der das Management daran arbeitet, die eigene Plattform weiter zu etablieren, was in Anbetracht des hohen und milliardenschweren Warenvolumens wohl auch gelingt. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 4,75 Mrd. Euro könnte sich das Unternehmen selbst für seine Nische noch immer in einer vergleichsweise kleinen Ausgangslage befinden, weshalb diese dynamische und zuletzt volatile Aktie ebenfalls auf meiner Watchlist weit oben steht.

Sagt dir etwas zu?

Das sind sie also, meine beiden vermeintlichen Insider-Aktien im Bereich des E-Commerce, bei denen ich in den kommenden Monaten oder auch Jahren weiter zugreifen werde, weil mir die Wachstumsgeschichte zusagt. Möglicherweise sind das ja auch spannende Aktien für dich?

