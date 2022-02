Warum ist der Markt im Januar so stark gefallen?

Manchmal ist es ziemlich offensichtlich, warum der Aktienmarkt fällt. Und wenn das der Fall ist, ist das eigentlich ein gutes Szenario für Investoren. Wenn du verstehst, warum die Aktienkurse fallen, kannst du wahrscheinlich besser darauf reagieren. Im März 2020 wussten wir zum Beispiel, was die Anleger verängstigt hatte - die Gefahr von COVID-19. Abstürze werden oft von einer Welle negativer Emotionen begleitet.

Wenn du jedoch einen klaren Kopf bewahrst, können starke Marktabschwünge auch Investitionsgelegenheiten sein. Schließlich wissen wir alle, welche Unternehmen bei einem schweren Ausbruch einer Infektionskrankheit am besten dastehen könnten: Impfstoffunternehmen. Zu Beginn des Jahres 2020 besaß ich Aktien von Novavax. Der Rest meines Portfolios kam in die roten Zahlen - mit Ausnahme dieses Biotech-Unternehmens, das Tag für Tag weiter in die Höhe schoss. Die Novavax-Aktien stiegen in jenem Jahr um 3.000 %.

Der Börseneinbruch im Januar 2022 war ein anderes Kaliber. Mein Portfolio verlor 20 % in 31 Tagen. Es wäre noch viel schlimmer gewesen, aber in den letzten drei Tagen des Monats erholte sich der Markt ein wenig. Und dieses Mal ist es nicht annähernd so offensichtlich, warum der Markt in den Keller ging. War es die anhaltende Sorge über die sich schnell ausbreitende Omicron-Variante? Oder vielleicht die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine? Oder war es vielleicht die ungewöhnlich hohe Inflation und die Sorge darüber, wie sich steigende Zinsen auf die Gewinne und Verluste der Unternehmen auswirken werden?

Im Folgenden gehe ich auf mehrere mögliche Erklärungen ein, warum der Markt im Januar so stark gefallen ist.

1. Gewinnmitnahme

Du hast es vielleicht schon vergessen, aber der Aktienmarkt hat gerade zwei sehr ertragreiche Jahre hintereinander hinter sich. Im Jahr 2020 legte der S&P 500 um 16 % zu, obwohl es das erste Jahr der Pandemie war. Viele Internetaktien legten großartige Zahlen vor. Viele Aktien in anderen Sektoren wurden ausverkauft, aber insgesamt hat sich der Markt gut geschlagen.

SPY DATEN VON YCHARTS

Aus dem obigen Diagramm kannst du ersehen, dass diejenigen, die während der dunklen Tage im März Aktien gekauft haben, sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Sogar die Leute, die am 1. Januar gekauft haben - bevor die Welt die kommende Krise erkannte - hatten eine solide Rendite in ihrem Portfolio.

Natürlich war das Jahr 2021 noch besser für den Index. Das war das Jahr, in dem die Menschen zum ersten Mal gegen COVID-19 geimpft wurden. Nach Forschungs- und Entwicklungsprozessen, die im Vergleich zum üblichen Tempo in der pharmazeutischen Industrie superschnell waren, erhielten Moderna und Pfizer Notfallzulassungen für ihre hochwirksamen mRNA-Impfstoffe. Im Jahr 2021 herrschte also viel mehr Optimismus in der Gesellschaft. Und der Aktienmarkt legte in diesem Jahr um weitere 27 % zu.

SPY DATEN VON YCHARTS

Infolgedessen stieg der Aktienmarkt in diesem Zweijahreszeitraum um beachtliche 47 %, obwohl viele Bereiche der Wirtschaft aufgrund von COVID schrecklich gelitten hatten.

Doch Ende 2021 wurde die Stimmung vieler Menschen immer negativer. Die Pandemie ist nicht verschwunden. Alle haben die Nase voll von sozialer Distanzierung, der Notwendigkeit von Masken und der wiederauflebenden COVID-19-Bedrohung durch die Omicron-Variante.

Im Januar wurde der Markt also von einem doppelten Schlag getroffen. Viele Menschen waren pessimistisch, weil sie nicht zur „Normalität“ zurückkehren konnten. Gleichzeitig saßen viele Anleger auf massiven Kursgewinnen aus den vergangenen zwei Jahren. Und dann beschlossen viele dieser Leute, die mit schlechten Zeiten rechneten, dass dies ein guter Zeitpunkt wäre, um Gewinne mitzunehmen.

2. Steuerplanung

Händler warten mit dem Verkauf von Aktien oft bis Januar, und das hat seinen Grund. Wenn du Aktien mit Gewinn verkaufst, musst du im nächsten Jahr, am 15. April, Steuern auf deine Kapitalgewinne zahlen. Wenn du im Januar verkaufst, verlängerst du den Zeitraum, den du hast, bevor diese Steuerrechnung fällig wird - in diesem Fall bis zum 15. April 2023. Die Steuergesetze fördern also eine Konzentration von gewinnbringenden Verkäufen im Januar.

So kam es Anfang Januar zu einer Welle von Verkäufen, und der Markt begann zu fallen. Und er fiel weiter. Die Talfahrt wurde immer steiler und bis zu den letzten Tagen des Monats war sie hässlich.

SPY DATEN VON YCHARTS

Zu einem bestimmten Zeitpunkt sprachen die Leute von der Möglichkeit, dass der letzte Monat die schlechteste Januar-Marktperformance sein würde, die sie je gesehen hatten. Doch dann legte der S&P 500 in den letzten drei Tagen kräftig zu und beendete den Monat mit einem Minus von 5 %.

Ich war ein wenig überrascht. Ein Minus von 5 % in einem Monat ist kein Weltuntergang. Im Januar gab es ein paar hässliche Tage, an denen mein Portfolio an einem Tag um 5 % gefallen ist! Das zeigt, wie gefährlich es sein kann, beim Investieren einen kurzfristigen Zeithorizont zu haben. Wenn du geduldig bist und dich auf das längerfristige Bild konzentrierst, sind die kurzfristigen Aufs und Abs erträglicher. Nur wenn du mitten in einem großen Kurssturz steckst, hast du das Gefühl, dass du aus der Achterbahn aussteigen willst.

3. Was ist mit Omicron? Oder der Möglichkeit, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könnte? Oder mit steigenden Zinssätzen?

Wenn es nicht klar ist, warum der Markt fällt, kann man nur spekulieren. Einige Experten waren der Meinung, dass die Angst vor den möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Omicron-Anstiegs die Händler dazu veranlasste, ihre Aktien abzustoßen. Andere verwiesen auf die Möglichkeit eines Krieges in der Ukraine. Und obwohl der Aktienmarkt steigende Zinsen hasst, hatte die Fed uns bereits gewarnt, dass sie die Zinssätze von ihrem derzeitigen Tiefststand anheben muss, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen.

Natürlich können wir nicht mit Sicherheit sagen, warum so viele Menschen im Januar beschlossen haben, ihre Aktien zu verkaufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht an Omicron lag, denn Novavax und Moderna wurden ebenfalls abgestoßen. Wenn sich die Welt Sorgen um COVID-19 macht, sollten die Impfstoffaktien steigen, nicht fallen.

Noch gibt es keinen Krieg in der Ukraine, auch wenn einige Leute über Worst-Case-Szenarien spekulieren mögen. Was den Anstieg der Zinssätze angeht, so liegt der Leitzins der US-Notenbank derzeit praktisch bei Null. Die Fed muss die Zinsen noch sehr stark anheben, bevor sich der Anleihemarkt wieder erholen wird.

Wegen des Inflationsdrucks ist es sogar eine schlechte Idee, Bargeld zu halten. Wenn du dein Bargeld vor einem Jahr unter die Matratze gelegt hast, hast du 7 % deiner Kaufkraft verloren.

Meine Schlussfolgerung ist also, dass dieser Rückgang durch Gewinnmitnahmen verursacht wurde. Außerdem gab es eine irrationale Angst vor verschiedenen Dingen. Und Angst kann sich, genau wie Zinsen, aufschaukeln. (Natürlich wachsen Zinsen über lange Zeiträume. Angst wächst schnell und wird zu einer Panik.) Und dann - und das passiert immer - bemerken ein paar mutige Seelen, wie billig der Markt ist, und die Bullen stürzen sich darauf und beginnen wieder zu kaufen.

