Warum man in Real Estate Investment Trusts investieren sollte

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kannst du dir einen REIT als eine Art Investmentfonds vorstellen, der in Immobilien investiert und den größten Teil seiner Einnahmen aus der Vermietung dieser Immobilien erzielt. Meist werden die Gebäude an andere Unternehmen vermietet. Es ist eine Möglichkeit für dich und mich, Immobilien zu besitzen, ohne die Schwierigkeiten eines Vermieters zu haben. Du musst keine Mietverträge unterschreiben. Keine Anrufe mitten in der Nacht, um die undichte Toilette zu reparieren. Keine langfristige finanzielle Bindung an ein Grundstück oder ein Gebäude. Nur eine Beteiligung an den Gewinnen.

Warum in REITs investieren? Ich nenne dir 5 Gründe.

Überlegene Renditen

REITs haben in der Vergangenheit etwas bessere Renditen erzielt als Aktien. Ich dachte, Aktien wären die Allzeit-Champions, du nicht? Aber von 1972, als REITs zum ersten Mal als Sektor erfasst wurden, bis 2021 - ein Zeitraum von 50 Jahren - brachten REITs den Anlegern durchschnittlich 13,5 % ein, während Aktien laut Standard & Poor’s Index 13,1 % einbrachten.

Geringere Volatilität

REITs sind weniger volatil als gewöhnliche Aktien. Die Fahrt ist viel ruhiger. Obwohl REITs wie alle anderen Anlageklassen auch Ausverkaufsperioden durchlaufen, sind die Auf- und Abschwünge weniger stark. Wenn Aktien also eine Achterbahn sind, sind REITs eher wie eine Wasserrutsche: immer noch lustig und abenteuerlich, aber sanfter und langsamer, mit weniger extremen Auf- und Abschwüngen.

Großzügige Ausschüttungen

REITs zahlen im Durchschnitt höhere Dividenden als gewöhnliche Aktien. Das bedeutet für dich und mich, die Investoren, einen beständigeren Einkommensstrom. REITs sind sogar gesetzlich verpflichtet, mindestens 90 % ihres jährlichen steuerpflichtigen Einkommens als Dividende auszuschütten. Im Gegenzug erhalten sie für jeden US-Dollar, den sie ausschütten, einen Dividendenabzug von der Körperschaftssteuer, und du und ich erhalten einen schönen stetigen Geldfluss. Klingt das nach einem guten Deal?

Einfacher als andere Formen der Anlage

Im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren, bieten REITs einen großen Vorteil. REITs werden wie Aktien gekauft und verkauft. Du kannst jederzeit per Mausklick ein- oder aussteigen, wenn du willst. Das ist bei Grundstücken oder Gebäuden nicht der Fall. Wenn du ein Grundstück oder ein Gebäude kaufst, gehst du normalerweise eine langfristige Verpflichtung ein, unterschreibst eine Hypothek und zahlst Zinsen. Wenn du dann verkaufen willst, ist das in der Regel ein langwieriger und komplizierter Prozess, an dem Makler beteiligt sind, die einen Teil des Erlöses erhalten, und an dem es viele staatliche Vorschriften und Regelungen gibt. Kurz gesagt: Immobilien sind illiquide und lassen sich nur schwer in Bargeld umwandeln. Die Investition in REITs hingegen erfordert nur wenig Zeit und Mühe.

Da hast du es: bessere Renditen bei geringerer Volatilität, mehr Stabilität für dein Anlagekapital, ein reichhaltigerer Einkommensstrom als bei gewöhnlichen Aktien oder Anleihen, ein Gegengewicht für dein Portfolio, wenn Aktien verkauft werden, und die Bequemlichkeit von sofortiger Liquidität. Was gibt es da nicht zu mögen?

Deshalb investiere ich neben anderen Aktien und ETFs auch einen großen Teil meines Portfolios in REITs. Das solltest du vielleicht auch tun.

Der Artikel Warum man in Real Estate Investment Trusts investieren sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Phil Jones auf Englisch verfasst und am 05.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images