Warum Microsoft Activision Blizzard nicht hätte kaufen sollen

Microsoft plant, Activision für 68,7 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Der Deal könnte den Wettbewerbsvorteil gegenüber Sony vergrößern, aber Microsoft erbt auch die anhaltenden Probleme von Activision.

Microsoft zahlt einen hohen Preis für ein problembehaftetes Unternehmen.

Wichtige Punkte

Microsoft überraschte die Spielebranche am 18. Januar mit der Ankündigung, Activision Blizzard, einen der größten Videospielverlage der Welt, für 68,7 Milliarden US-Dollar zu kaufen.

Die Übernahme wird mit 95 US-Dollar pro Aktie bewertet, was einem Aufschlag von 43 % gegenüber dem Schlusskurs vom 14. Januar entspricht. Microsoft geht davon aus, dass die Übernahme im Geschäftsjahr 2023, das im Juli dieses Jahres beginnt, abgeschlossen wird und sich sofort positiv auf den bereinigten Gewinn auswirkt. Außerdem wird Microsoft zum drittgrößten Videospielverlag der Welt nach Jahresumsatz hinter Tencent und Sony.

Mit dem Kauf von Activision Blizzard erweitert Microsoft sein Angebot an Videospielen um ikonische Spielefranchises wie Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo, StarCraft und Candy Crush. Die Umwandlung dieser Spiele in Xbox-Exklusivtitel könnte den Wettbewerbsvorteil gegenüber Sony erheblich vergrößern und gleichzeitig mehr Inhalte für den abonnementbasierten Game Pass-Dienst bereitstellen, der derzeit über 25 Millionen Abonnenten hat.

Dies ist bereits der zweite große Kauf von Microsoft im Spielebereich in weniger als einem Jahr. Im vergangenen März schloss das Unternehmen die 7,5 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von ZeniMax Media ab, das über seine Tochtergesellschaft Bethesda Eigentümer von Doom, Fallout und The Elder Scrolls ist.

Dieser Deal scheint strategisch sinnvoll für Microsoft zu sein, das bei den Konsolenverkäufen und exklusiven Spielen ständig hinter Sony zurückliegt.

1. Die Übernahme der Probleme von Activision Blizzard

Bevor Microsoft einstieg, waren die Aktien von Activision in den letzten 12 Monaten um fast 30 % gefallen, da das Unternehmen mit einer Klage wegen sexueller Diskriminierung und Belästigung, Arbeitsniederlegungen von Mitarbeitern, Rücktritten von Führungskräften und Verzögerungen bei zwei der am sehnlichsten erwarteten Fortsetzungen von Blizzard - Overwatch 2 und Diablo 4 - zu kämpfen hatte.

Außerdem wurde Blizzard immer wieder dafür kritisiert, dass es veraltete Franchises auslaugt und bei neuen kein Risiko eingeht. Wie viele andere Spieleproduzent hatte auch Activision Blizzard nach den Lockdowns mit schwierigen Vergleichen zu kämpfen, da die Leute weniger Spiele spielten. Die Kundenzahlen von Activision Blizzard erreichten im ersten Quartal 2021 einen Höchststand von 435 Millionen monatlich aktiven Nutzern (MAUs) bei allen drei Publishern (Activision, Blizzard und King), aber diese Zahl ist bis zum Ende des dritten Quartals auf 390 Millionen gesunken, da alle drei Abteilungen aktive Nutzer verloren haben.

Activision erwartet außerdem, dass seine Buchungen im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 9 % sinken werden, da es schwierige Vergleiche mit dem Weihnachtsgeschäft des Vorjahres zu bewältigen hat. Analysten gehen davon aus, dass die Nettobuchungen im Gesamtjahr um weniger als 4 % steigen werden, verglichen mit einem Wachstum von 32 % während der Pandemie im Jahr 2020.

Allein, Activision stand ein düsteres Jahr bevor. Overwatch 2 und Diablo 4 wurden auf mindestens 2023 verschoben, die Probleme mit sexueller Belästigung sind nach wie vor ungelöst und die alternden Blizzard-Franchises - insbesondere World of Warcraft und Hearthstone - verlieren weiter an Schwung. Aber jetzt hat Microsoft beschlossen, all diese Probleme zu übernehmen.

2. Microsoft hätte auf einen niedrigeren Preis warten können

Microsoft kann das gesamte Angebot von 68,7 Mrd. US-Dollar mit Barmitteln abdecken, aber das ist immer noch mehr als die Hälfte der 130,6 Mrd. US-Dollar an Barmitteln, liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen, auf denen das Unternehmen im letzten Quartal saß.

Der Markt war sicherlich nicht optimistisch bei Activision Blizzard, und seine Marktkapitalisierung wäre wahrscheinlich weiter geschrumpft, wenn die Zinsen steigen. Ein schlechtes Ergebnis zum vierten Quartal im Februar (das sich bereits im November angedeutet hatte) hätte den Ausverkauf wahrscheinlich noch verschlimmert.

Microsoft hätte also einfach ein paar Monate warten können, um Activision zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Stattdessen wirkt das plötzliche Angebot für Activision eher wie eine reflexartige Reaktion auf Sonys Gerüchte über die Entwicklung eines Game Pass-Konkurrenten für PlayStation-Nutzer als eine gut getimte Übernahme.

3. Regulatorische Herausforderungen und eine hohe Entschädigungssumme

Microsofts Angebot für Activision wird unweigerlich die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden auf sich ziehen. Neben ZeniMax gehören Microsoft auch Rare, 343 Studios, The Coalition, Mojang, Ninja Theory, Playground Games, Compulsion Games, Obsidian Entertainment, InXile Entertainment und Double Fine.

Wenn der Deal nicht zustande kommt, muss Microsoft bis zu 3 Milliarden US-Dollar an Abfindungszahlungen an Activision Blizzard leisten. Das entspricht 1,5 % bzw. 34,4 % des voraussichtlichen Umsatzes von Microsoft und Activision für ihre laufenden Geschäftsjahre.

Selbst wenn der Deal nicht gekippt wird, könnte Microsoft daran gehindert werden, die Spiele von Activision Blizzard zu Exklusivtiteln für Xbox-Konsolen, Windows-PCs und Game Pass-Abonnenten zu machen. Diese Klausel würde das Geschäft deutlich unattraktiver machen - und könnte Microsoft sogar dazu zwingen, auszusteigen.

Hat Microsoft sich übernommen?

Für Microsoft ist es sinnvoll, sein Spielegeschäft anorganisch zu erweitern. Aber einen alternden, problembehafteten und schlecht diversifizierten Spieleverlag wie Activision für das Achtfache des Umsatzes im nächsten Jahr zu kaufen, scheint nicht der beste Schritt zu sein.

Microsoft muss immer noch die Probleme mit den giftigen Arbeitsplätzen bei Activision lösen, die alternden Franchises wiederbeleben, den Verlust von MAUs bei allen drei Publishern stoppen und Overwatch 2 und Diablo 4 wieder auf Kurs bringen. Das ist eine Menge Arbeit, und ich denke, dass Microsofts Xbox-Abteilung sich hier zu viel zugemutet hat.

Foto: Getty Images