Warum schafft die Zalando-Aktie jetzt keinen stärkeren Rebound?!

Die Zalando-Aktie hat zu einem leichten Rebound angesetzt. Allerdings ist dieser vergleichsweise schmal ausgefallen. In den vergangenen fünf Tagen hat es ca. 5 % Kursplus gegeben. Das ist zwar ein Anfang und die Aktie hat die Marke von 50 Euro zurückerobert. Allerdings ist das im Vergleich zu den US-Tech-Aktien eher wenig.

Woran liegt es, dass die Zalando-Aktie nicht zum glücklichen Kreis der stärkeren Turnaround-Aktien gehört? An zu wenig Abverkauf im Vorfeld gewiss nicht, in der Spitze hat sich der Börsenwert des deutschen E-Commerce-Akteurs schließlich auch halbiert.

Zalando-Aktie: Voller Fokus auf profitables Wachstum?

Ein für mich plausibler Grund ist, dass sich der Markt im Moment eher auf die profitablen Growth-Aktien konzentriert. Um einen Peer zu nennen: Etsy gehörte zu den stärkeren Turnaround-Aktien in den vergangenen Handelstagen. Mit einem überaus soliden Gewinnwachstum stimmt hier die Gewinnwachstumsthese.

Die Zalando-Aktie befindet sich zwar auch in den schwarzen Zahlen. Mit einem Nettoergebnis von ca. 234 Mio. Euro erzielte man ein solides Ergebnis. Allerdings kaum ein starkes Wachstum im Jahresvergleich. Bei einem Umsatz von über 10 Mrd. Euro liegt die Nettogewinnmarge bei knapp über 2 %, was ebenfalls vergleichsweise wenig ist. Wenn profitables Wachstum das Merkmal ist, das jetzt gefragter ist, so gehört der Tech- und E-Commerce-Akteur eben einfach nicht dazu.

Trotzdem bestünde die Möglichkeit, das eigene Geschäft weiter zu skalieren. Das Management der Zalando-Aktie priorisiert jedoch noch das qualitative Wachstum. Außerdem investiert man in den Aufbau eines Ökosystems, unter anderem mit Premium-Nutzern. Höhere Bestellintervalle und wiederkehrende Umsätze für dieses Premium-Modell können eine profitablere Basis schaffen.

Frage nach der Profitabilität ist entscheidend

Für die Zalando-Aktie ist die Frage nach der Profitabilität natürlich eine, die überaus relevant ist. Allerdings können wir sie aufgrund des eher preiswerten Bewertungsmaßes hintanstellen. Noch, wie gesagt: Irgendwann sollte jede Investition mal echte Gewinne und Gewinnwachstum ausweisen.

Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 13,1 Mrd. Euro und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1,3 ist die fundamentale Bewertung jedoch insgesamt preiswert. Wenn ein zweistelliges Wachstum die kommenden Jahre anhält, so sehe ich solide, marktschlagende Renditen. Mit einem konsequenten Gewinnwachstum kann wiederum eine Phase beginnen, die eine neue Erfolgsgeschichte einläutet.

Sofern fehlende Profitabilität die Bremse bei der Zalando-Aktie ist, so kann das vertretbar sein. Die Frage nach der Nettomarge und der Möglichkeiten, das aufwendige Geschäft mit eigener Logistik zu skalieren, sind und bleiben relevant. Aber unternehmensorientiert ist der Gesamtmix trotzdem eher preiswert.

Der Artikel Warum schafft die Zalando-Aktie jetzt keinen stärkeren Rebound?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Foto: Zalando