Warum Tesla die eine Aktie ist, die ich im Jahr 2022 meiden würde

Tesla hat in den letzten zehn Jahren eine Rendite von 23.000 % für die Aktionäre erzielt.

Das Unternehmen befindet sich jedoch in einer schwierigen Branche mit hohem Kapitalaufwand.

Die Renditeerwartungen für die Zukunft sind viel zu hoch für die Aktie.

Wichtige Punkte

Die Aktien von Tesla haben in den letzten zehn Jahren eine außergewöhnliche Entwicklung genommen. Allein in den letzten zehn Jahren sind die Aktien um fast 23.000 % gestiegen, was sie zu einer der besten Aktien auf dem Markt in dieser Zeitspanne macht. Das Unternehmen hat sein Geschäft mit Elektrofahrzeugen ausgebaut, hat eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar und CEO Elon Musk ist jetzt der reichste Mann der Welt. In letzter Zeit hat sich alles zu Gunsten von Tesla entwickelt. Aber für die Besitzer der Aktie sieht die Zukunft nicht annähernd so rosig aus.

Hier ist der Grund, warum ich die Tesla-Aktie im Jahr 2022 meiden würde.

Das Wachstum war solide

Beginnen wir damit, was Tesla in den letzten fünf Jahren aus seinem Geschäft gemacht hat. Kürzlich hat das Unternehmen mit 936.000 Auslieferungen im Jahr 2021 einen neuen Rekord aufgestellt, nachdem es 2017 gerade einmal 30.000 Autos verkauft hatte. Der Umsatz hat sich entsprechend entwickelt. In den letzten fünf Jahren sind die Umsätze um 448 % gestiegen, da Tesla seine Produktion weltweit ausgeweitet hat. Außerdem hat das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten mit einem Betriebsergebnis von 4,45 Mrd. US-Dollar stabile Gewinne erwirtschaftet.

Im Jahr 2021 dürfte das Unternehmen einen Umsatz von über 50 Milliarden US-Dollar erzielen, und Analysten erwarten, dass der Umsatz im Jahr 2023 die 100-Milliarden-Dollar-Grenze erreicht. Warum sollte man Tesla-Aktien im Jahr 2022 meiden? Zwei Gründe: die Schwierigkeit der Produktion und die Erwartungen an die Aktie.

Die Herstellung ist ein schwieriges Geschäft

Stahl zu biegen ist schwierig. Autos zu bauen und zu verkaufen ist schwierig und es kostet viel Geld. Tesla ist vor diesen Kosten nicht gefeit und sie werden es dem Unternehmen erschweren, den Aktionären langfristig Geld zurückzugeben - und so steigert man als Besitzer der Aktie seinen Wert. In den letzten zwölf Monaten hat Tesla beispielsweise 7,3 Mrd. US-Dollar für Investitionen ausgegeben, was nur geringfügig unter den 9,9 Mrd. US-Dollar liegt, die das Unternehmen mit seinem Cashflow aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet hat.

Diese Zahlen ergeben einen freien Cashflow von nur 2,6 Mrd. US-Dollar in den letzten zwölf Monaten. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,05 Billionen US-Dollar ist das ein Kurs-Freier-Cashflow-Verhältnis von über 400. Noch schlimmer ist, dass Tesla diesen „freien Cashflow“ nur erwirtschaftet hat, weil seine Verbindlichkeiten und Rückstellungen in diesem Jahr um 2,7 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Das ist Geld, das Tesla irgendwann an Zulieferer und Beschäftigte zahlen muss, sodass die 2,6 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen erwirtschaftet hat, nicht mehr für die Aktionäre zur Verfügung stehen.

Du fragst dich vielleicht: Werden die Investitionsausgaben nicht sinken, wenn Tesla sein Geschäft nicht mehr ausbaut? Das ist unwahrscheinlich. Toyota, der größte Autohersteller der Welt, hat in den letzten zwölf Monaten fast 35 Milliarden US-Dollar für Investitionen ausgegeben und baut seine Kapazitäten viel langsamer aus als Tesla. Wenn Tesla anfängt, mehr als 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr auszuliefern (so wie Toyota im Jahr 2019), wird das Unternehmen ständig Kapitalinvestitionen benötigen, was die Menge an echtem freiem Cashflow, der an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann, begrenzen wird.

Die Erwartungen sind viel zu hoch

Angesichts der schwierigen Natur des Automobilbaus werden die meisten Aktien des Sektors zu spottbilligen Kennzahlen gehandelt. Das wird wahrscheinlich auch für Tesla irgendwann der Fall sein. Schauen wir uns noch einmal Toyota als Beispiel an. Das Unternehmen, das in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 281 Milliarden US-Dollar erzielte, erwirtschaftete einen Nettogewinn von 28,2 Milliarden US-Dollar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 289 Milliarden US-Dollar, was einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 entspricht. Es ist so niedrig, weil den Anlegern des Unternehmens klar ist, dass es schwierig sein wird, überschüssige Barmittel im Verhältnis zur Ertragskraft des Unternehmens an sie auszuzahlen.

Auf der anderen Seite hat Tesla eine Marktkapitalisierung von 1,056 Billionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 3,47 Milliarden US-Dollar. Könnte Tesla eines Tages einen Jahresüberschuss von 28,2 Mrd. US-Dollar erreichen? Möglicherweise. Aber als Anleger solltest du verstehen, dass dies bei einer Marktkapitalisierung, die mehr als dreimal so groß ist wie die von Toyota, bereits in der Aktie eingepreist ist.

Wenn du Tesla jetzt besitzt, solltest du eine These haben, warum das Unternehmen in der Zukunft mehr als 1 Billion US-Dollar wert sein wird und in zehn Jahren wahrscheinlich 2 Billionen US-Dollar, wenn du eine anständige jährliche Rendite erzielen willst. Du könntest argumentieren, dass Tesla sich mit autonomem Fahren, Batterietechnologie und Solarzellen auf diese Entwicklung vorbereitet. Allerdings handelt es sich dabei entweder um kleine und kapitalintensive Geschäftsbereiche (Solar und Batterien) oder um spekulative Geschäftspläne ohne Aussicht auf kommerzielle Rendite (autonomes Fahren). Werden diese Segmente Tesla helfen, in den nächsten zehn Jahren positive Renditen zu erzielen, wenn die Marktkapitalisierung des Unternehmens bereits die Dominanz des Großteils des Automobilsektors einpreist?

Die Marktkapitalisierung von Tesla ist im Verhältnis zu den Chancen, die sich dem Unternehmen bieten, und zu seinem aktuellen Finanzprofil viel zu hoch. Aus diesem Grund ist Tesla die einzige Aktie, die ich im Jahr 2022 nicht kaufen würde.

Der Artikel Warum Tesla die eine Aktie ist, die ich im Jahr 2022 meiden würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Brett Schafer auf Englisch verfasst und am 19.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Brett Schafer besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tesla.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Tesla