Warum Warren Buffett so erfolgreich ist? Hier sind 3 wichtige Gründe!

Warren Buffett ist zweifellos einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Über Jahrzehnte hinweg hat das Orakel von Omaha den breiten Markt weit hinter sich gelassen und kam auf durchschnittliche Renditen von ca. 20 % pro Jahr. Wobei der Starinvestor so manches Mal auch Entscheidungen getroffen hat, die der Durchschnittsinvestor eben nicht trifft.

Grundsätzlich basiert sein Ansatz jedoch auf Entscheidungen, die ihm jeder Investor grundsätzlich nachmachen könnte. Werfen wir auch aus diesem Grund heute einen Foolishen Blick auf drei Gründe, warum der Lenker der legendären Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway so erfolgreich ist. Und wie wir ihm dabei nacheifern können.

1. Er erkennt Chancen, wenn sie sich bieten

Eine seiner wesentlichsten Erfolgsprinzipien ist das Erkennen von Chancen, wenn sie sich ihm bieten. Das betrifft einerseits das Ausnutzen von Krisen und Korrekturen, so wie eben jetzt. Warren Buffett weiß schließlich, dass bloß günstiges Kaufen langfristig die besten Renditen abwirft, daher fürchtet er eine Korrektur oder auch einen Abschwung nicht.

Andererseits erkennt Buffett Gelegenheiten auch im Alltag. Ob es günstige Märkte sind oder aber kurzfristig ungeliebte Aktien mit intaktem Geschäftsmodell, die über kurz oder lang wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden: In all solche Chancen liebt er es zu investieren.

Dabei ist es jedoch nicht bloß das Erkennen von Chancen, wenn sie sich bieten, was ihn so erfolgreich macht. Nein, sondern er nutzt sie stets auch im großen Stil. Die besten Gelegenheiten gibt es schließlich häufig bloß für einen kurzen Zeitraum. Entsprechend ist er darauf bedacht, mit großem Einsatz in sie hineinzuinvestieren.

2. Er bleibt in seinem Circle of Competence

Eine zweite Erfolgseigenschaft ist außerdem, dass Warren Buffett in seinem Circle of Competence bleibt und hier langfristig die besten Entscheidungen trifft. Eine Eigenschaft, die häufig genannt wird. Wobei so mancher Privatanleger genau das zuweilen unterschätzt.

Um es ganz klar zu sagen: Warren Buffetts Ansatz beruht sogar in großen Teilen darauf, die Tech-Welt, die in den letzten Jahren so starke Renditen abgeworfen hat, links liegen zu lassen. Eben, weil das Orakel von Omaha Chancen und Risiken hier nicht gut einschätzen kann. Eine wichtige, grundlegende Entscheidung, für die er häufig kritisiert worden ist. Die jedoch essenziell ist.

Auch wir sollten stets in unserem Kompetenzkreis bleiben, wenn wir eigene Aktien auswählen. Wenn wir das grundlegende Geschäftsmodell bloß rudimentär verstehen, erhaschen wir bloß eine Ahnung der Potenziale und vor allem Risiken. Das kann zu einer Fehleinschätzung der gesamten Situation führen. Und womöglich zu teuren Fehlinvestitionen, die die Performance ruinieren. Kein Geld zu verlieren macht schließlich auch erfolgreich. Etwas, das Warren Buffett sehr gut weiß und beherzigt.

3. Er ist sehr geduldig

Zu guter Letzt ist Warren Buffett sehr geduldig. Und auch das in vielerlei Hinsicht: Ob es darum geht, langfristig zu investieren und nicht vorzeitig und schnell Gewinne zu realisieren. Der Starinvestor kauft schließlich am liebsten für die Ewigkeit. Oder aber auch um die Geduld, die eine Aktie womöglich für einen Turnaround benötigt. Die Geduld des Orakels von Omaha ist in vielerlei Hinsicht vorhanden.

Legendär erscheint dabei jedoch seine Geduld, wenn es darum geht, auf Chancen zu warten. In letzter Zeit hat Buffett schließlich seinen gigantischen Cashberg von zuletzt 128 Mrd. US-Dollar gehalten, um auf seine Gelegenheit zu warten. Eine Geduld, die sich jetzt vermutlich auszahlen wird, wo er mitsamt Berkshire Hathaway viel und vor allem günstig investieren kann.

Geduldig zu sein und teilweise auf günstige Bewertungen zu warten ist und bleibt auch ein Erfolgsrezept, das wir beherzigen sollten. Vielleicht ist das sogar das Schwierigste, was über Jahre und Jahrzehnte hinweg jedoch eine solide Performance von einer bestmöglichen unterscheidet.

Wir können viel von ihm lernen!

Egal ob es das Erkennen von Chancen ist oder aber das Verweilen in seinem eigenen Circle of Competence. Oder auch das Geduldigsein in vielerlei Hinsicht: Wir als Privatinvestoren können viel von Warren Buffett lernen. Vor allem, wenn wir so erfolgreich sein wollen wie der Starinvestor.

