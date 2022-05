Was bezahlst du, was erhältst du? Frag Warren Buffett

Warren Buffett hat so manche Unterscheidungen geprägt. Insbesondere die zwischen dem Unternehmen und der Aktie ist relevant für Foolishe Investoren. Aber es gibt weitere.

Heute wollen wir uns eine solche ansehen. Im Kern geht es um die Frage: Was bezahlen wir als Investoren? Und was erhalten wir dafür? Das ist es, wofür uns Warren Buffett sensibilisieren kann. Kleiner Hinweis: Auch jetzt ist diese Frage einmal mehr besonders relevant.

Warren Buffett: Was bezahlen, was erhalten wir?

Eigentlich ist es erneut eine Aussage von Warren Buffett, die in ihrer Einfachheit sehr bestechend ist. Bevor es um das thematische Einsteigen geht, wollen wir zunächst einen Blick auf das Zitat riskieren:

Der Preis ist, was du bezahlst. Value ist, was du erhältst.

Es ist erneut ein sehr prägendes Zitat darüber, welchen Fokus man haben sollte. Man bezahlt zwar einen Preis, das ist jedoch eine Variable, die sich ständig verändert. Im Endeffekt haben wir tagtägliche Schwankungen, teilweise auch mal extremer. So wie zuletzt in dieser volatilen Phase.

Für einen gewissen Preis erhalten wir jedoch einen Wert. Das ist es übrigens, worauf sich Warren Buffett stets konzentriert. Der Wert ist jedoch keine Kennzahl, die sich schnell verändert. Nein, sondern es ist eine Teil-Variable, der wir uns bei unserer Analyse nähern können. Aber auch der innere Wert kann sich natürlich verändern, denn idealerweise steigt er konsequent weiter.

Die meisten Investoren konzentrieren sich trotzdem sehr auf den Preis. Eine Aktie steigt oder fällt … was soll ich nur tun? Das sind häufige Fragen. Wer als Investor eher auf den inneren Wert der Aktie achtet, der erkennt sehr häufig: Bei Volatilität nicht verkaufen. Sondern vielleicht eher kaufen, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu einem günstigeren Kurs zu erhalten.

Jetzt relevant!

Diese Aussage von Warren Buffett ist für mich jetzt besonders relevant. Wir erkennen viele Bereiche, wo sich der Preis verändert hat. Wir erleben erneut mögliche Discounts, die sich für einige Investoren jedoch wie eine Bedrohung anfühlen. Tatsächlich ist es eher ein Ausverkauf, eben weil sich der innere Wert kaum verändert hat.

Denke an Warren Buffett, wenn du jetzt diese Marktphase für dich neu bewerten möchtest. Und ich glaube, du wirst viel bessere langfristige Investitionsentscheidungen treffen.

